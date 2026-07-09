El especial mensaje del arquero Bono para Franco Armani, por su partida de River
Bono, el arquero de Marruecos, le dedicó unas emotivas palabras a Franco Armani tras conocerse que dejará River Plate para regresar al fútbol de Colombia.
Mientras el mundo entero concentra su atención plena en las instancias decisivas del Mundial 2026, una importante noticia sacudió al fútbol local. Franco Armani confirmó que abandonará River para regresar a Atlético Nacional. Ante esto, el arquero marroquí Bono aprovechó los micrófonos internacionales para dedicarle un sentido mensaje de despedida.
Las palabras de Bono para Franco Armani en el Mundial 2026
Apenas consumada la dura eliminación de Marruecos frente a Francia en los cuartos de final, el guardameta africano se detuvo en la zona mixta y expresó toda su admiración por el jugador argentino. "Te felicito mucho por toda tu trayectoria. Sinceramente me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar", confesó ante las cámaras.
Bono, quien a lo largo de su carrera reconoció abiertamente ser hincha de la institución de Núñez y tener el sueño pendiente de jugar en el Monumental en plenitud, cerró su dedicatoria con un enorme elogio: "Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia del club. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa".
Mientras el arquero de la selección marroquí continúa su carrera en el Al Hilal, el Pulpo prepara sus valijas para emigrar dejando atrás un legado histórico verdaderamente imborrable: 232 partidos disputados, 100 vallas invictas y 13 títulos inolvidables, entre los que brilla la Copa Libertadores 2018.
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