Franco Colapinto desató la bronca en Uruguay y luego pidió disculpas: "Es como una provincia..."

Además, sostuvo que “en Uruguay hay más argentinos que uruguayos” y, al hablar sobre íconos culturales como el mate, el dulce de leche o las empanadas, fue tajante: “Si alguien inventó algo en Uruguay, lo trajo a Argentina y termina siendo argentino. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto, se copiaron todo”.

Las frases de Colapinto provocaron una inmediata reacción en redes sociales, especialmente entre usuarios uruguayos que calificaron sus comentarios como “soberbios”, “desubicados” y “una falta de respeto”. Algunos incluso reclamaron un pedido de disculpas público. Hasta el momento, el piloto de 20 años no realizó aclaraciones ni se refirió nuevamente al tema. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y su nombre volvió a ser tendencia, aunque esta vez fuera del mundo del automovilismo.

Franco Colapinto



— "Uruguay es como una provincia argentina"

— "Cavani es argentino, habla argentino"

— "Uruguay me encanta pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos"

— "Si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y termina siendo… pic.twitter.com/rZACFJib6u — El Espectador Deportes (@ElEspectadorUy) April 7, 2025

El pedido de disculpas de Franco Colapinto por sus dichos

"Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí... amo uruguay y el cariño q me dieron todo el año pasado y lo q más quiero es tener buena onda con todos ustedes", escribió en su cuenta oficial.

Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo.



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025