Franco Colapinto habló tras despistar en la clasificación del GP de Brasil: "Perdón al equipo"

Y, a pesar de que Franco Colapinto salió del auto por sus propios medios y no sufrió ninguna lesión física porque se trató de un choque leve, se mostró frustrado por la situación. Así lo manifestó en sus declaraciones ante la prensa, donde también sostuvo: "El error fue 100% mío". A su vez, el conductor destacó que, ahora, todo el equipo deberá trabajar en tiempo récord.

"Bueno, me imagino que estás frustrado. Primera vez con un F1 en agua, marcaste una muy buena vuelta y después se te perdió, ¿no? Te agarró un poco de agua plan y no pudiste hacer nada", le comienza diciendo un periodista. Ante esto, con un intento de mantener su compostura por el enojo que era evidente, Colapinto respondió: "Si no, no sé bien qué pasó. Tuve un poco de winspin y nada, fue irrecuperable".

En ese sentido, el periodista le preguntó cómo estaba, a lo que Franco destacó: "Nada, estoy muy triste. Perdón por el equipo que tiene mucho trabajo. No sé si van a llegar a la carrera o no, una pena. A ver si podemos hacer algo para después". Por otro lado, el piloto también afirmó: "Es una pena, fue un error y repito, mil disculpas al equipo porque fue un error 100% mío. Estoy bastante triste, pero bueno, hay que pensar en la carrera". A su vez, Colapinto cerró: "Si podemos llegar a largar, que es lo que más quiero, así que nada, ahora trabajar e intentar largar la carrera. Pero bueno, mil disculpas, un pequeño error que no tendría que haber ocurrido. Ahora todos en el equipo van a tener que trabajar mucho".

"MUY TRISTE, PERDÓN POR EL EQUIPO... QUE TIENE MUCHO TRABAJO"

Colapinto tras su accidente en la Q1



Colapinto tras su accidente en la Q1



#BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/yX6gHfXG0i — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2024

El intercambio entre Franco Colapinto y el ingeniero del equipo Williams

"¿Está muy dañado?"

Así fue el intercambio entre @FranColapinto y su ingeniero, Gaëtan Jego, luego del accidente del argentino en la Q1 en Brasil.
#F1 #BrazilGP #Colapinto pic.twitter.com/vjv59tVN4M — Carburando (@CarburandoTV) November 3, 2024



Así fue el intercambio entre @FranColapinto y su ingeniero, Gaëtan Jego, luego del accidente del argentino en la Q1 en Brasil.#F1 #BrazilGP #Colapinto pic.twitter.com/vjv59tVN4M — Carburando (@CarburandoTV) November 3, 2024