Franco Colapinto reveló cómo vivió la despedida de Lionel Messi: "Lloré un poco"

La referencia apunta a las dificultades que afrontó en la carrera anterior, cuando la penalización vinculada con la unidad de potencia lo obligó a comenzar desde una posición desfavorable. Esa circunstancia complicó sus posibilidades de avanzar y terminó condicionando el resultado final. Por eso, el objetivo será aprovechar las oportunidades que aparezcan durante el fin de semana y encontrar una combinación de rendimiento, estrategia y ejecución que le permita volver a la zona de puntos.

El argentino también destacó que llega al circuito con más conocimientos que en su primera participación allí. La experiencia acumulada durante el último año le permite afrontar el desafío con otra perspectiva, especialmente en un trazado que exige concentración constante y deja poco margen para cometer errores. “Gané experiencia y aprendí mucho en la pista. He enfrentado momentos difíciles que me han ayudado a crecer”, explicó el piloto de Alpine. En 2025, terminó en el puesto 16.

Fórmula 1: todos los horarios del Gran Premio de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.

Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6:00 a 7:00.

Domingo 11 de octubre