Franco Colapinto reveló cómo vivió la despedida de Lionel Messi: "Lloré un poco"
El piloto argentino reconoció que la despedida del capitán de la Selección Argentina lo conmovió profundamente, pero rápidamente volvió a enfocarse en la Fórmula 1.
Franco Colapinto llegó a Singapur con un objetivo claro: dejar atrás los últimos resultados y volver a sumar puntos en la Fórmula 1. Sin embargo, antes de concentrarse por completo en el desafío que tendrá con Alpine en el circuito urbano de Marina Bay, el piloto argentino se refirió a uno de los acontecimientos que más lo movilizaron en los últimos días: la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
El pilarense reconoció que no pudo evitar las lágrimas al ver el último partido del capitán con la camiseta albiceleste. La emoción estuvo relacionada con el final de una etapa histórica para el fútbol argentino, protagonizada por un referente que marcó a varias generaciones. “Yo me emociono mucho. Lloré un rato con lo de Leo. Fue un momento emotivo para toda la Argentina”, expresó al recordar cómo vivió la despedida del rosarino.
También admitió que suele emocionarse con facilidad, aunque aclaró que en esta ocasión el sentimiento tenía un motivo especial. “Yo siempre lloro, a veces por pavadas, pero esto fue importante. Una tristeza grande, pero bueno, se terminó el partido y ahora enfocado en tener un buen fin de semana en Singapur”, agregó.
Colapinto busca cortar la mala racha con Alpine en Singapur
El Gran Premio de Singapur representa una nueva oportunidad para que el argentino recupere terreno después de dos competencias sin conseguir puntos. La cita en Marina Bay, conocida por su carrera nocturna y las exigencias de su trazado callejero, aparece como una prueba importante para el piloto y para el equipo francés. En su llegada al paddock, Franco señaló que la prioridad es recuperarse y aprovechar el potencial que mostró el monoplaza.
Según explicó, los últimos resultados no reflejaron necesariamente una falta de velocidad del auto, sino que también estuvieron condicionados por circunstancias particulares. “Tuvimos un auto muy rápido, así que no es un problema de competitividad del coche. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla. Pero todo es posible”, sostuvo.
La referencia apunta a las dificultades que afrontó en la carrera anterior, cuando la penalización vinculada con la unidad de potencia lo obligó a comenzar desde una posición desfavorable. Esa circunstancia complicó sus posibilidades de avanzar y terminó condicionando el resultado final. Por eso, el objetivo será aprovechar las oportunidades que aparezcan durante el fin de semana y encontrar una combinación de rendimiento, estrategia y ejecución que le permita volver a la zona de puntos.
El argentino también destacó que llega al circuito con más conocimientos que en su primera participación allí. La experiencia acumulada durante el último año le permite afrontar el desafío con otra perspectiva, especialmente en un trazado que exige concentración constante y deja poco margen para cometer errores. “Gané experiencia y aprendí mucho en la pista. He enfrentado momentos difíciles que me han ayudado a crecer”, explicó el piloto de Alpine. En 2025, terminó en el puesto 16.
Fórmula 1: todos los horarios del Gran Premio de Singapur
Viernes 9 de octubre
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Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.
Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.
Sábado 10 de octubre
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Sprint: 6:00 a 7:00.
Domingo 11 de octubre
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Gran Premio de Singapur: 9:00.
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