Franco Colapinto también va por Austria: días y horarios del Gran Premio de la Fórmula 1

En cuanto a la lucha por el título, el italiano Andrea Kimi Antonelli continúa al frente de la clasificación general. Sin embargo, su abandono en el Gran Premio de Barcelona permitió que Lewis Hamilton recortara una distancia considerable tras quedarse con la victoria. Con varias fechas todavía por delante, el campeonato promete mantenerse abierto, mientras Franco buscará seguir creciendo y sumar unidades valiosas en un circuito que puede ofrecerle una gran oportunidad.

colapinto alpine barcelona

Corre Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Austria

La actividad comenzará el viernes con las primeras sesiones de entrenamientos. Durante la mañana se llevará a cabo la práctica libre inicial, una instancia clave para que los pilotos comiencen a trabajar en la puesta a punto de sus monoplazas. Horas más tarde llegará el segundo ensayo, donde los equipos profundizarán las pruebas de ritmo de carrera y clasificación.

El sábado será una jornada decisiva. Primero tendrá lugar la tercera práctica libre, la última oportunidad para ajustar detalles antes de la clasificación. Luego llegará el momento de definir la grilla de partida para la carrera principal, una sesión que suele ser determinante en un circuito donde cada décima de segundo puede marcar diferencias importantes.

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8:30

Práctica libre 2: 12:00

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10:00

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA

Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA

Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO

Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO

Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO

Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO

Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - PROXIMAMENTE

Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre