Franco Colapinto también va por Austria: días y horarios del Gran Premio de la Fórmula 1
El piloto argentino afrontará una nueva cita del calendario en el Red Bull Ring con el objetivo de seguir sumando puntos y consolidar su crecimiento.
Franco Colapinto tendrá este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato mundial. El piloto argentino de Alpine llega a esta competencia luego de una actuación destacada en Barcelona, donde cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición, aunque una sanción posterior modificó el resultado final y lo relegó hasta el décimo puesto.
Pese a ese contratiempo, el balance de la temporada continúa siendo positivo para el joven bonaerense. Después de las primeras siete fechas, logró reunir 16 unidades y ocupa el duodécimo lugar en el campeonato de pilotos, una ubicación que refleja su constante evolución dentro de una categoría tan exigente como la F1. Cada carrera representa una oportunidad para seguir acumulando experiencia y acercarse a los puestos de vanguardia.
El escenario para esta nueva competencia será el tradicional Red Bull Ring, ubicado en Spielberg. Se trata de uno de los trazados más particulares del calendario por sus características técnicas. Con una extensión de 4,326 kilómetros y apenas diez curvas, el circuito austríaco suele ofrecer carreras dinámicas, con diferencias muy ajustadas entre los equipos y múltiples oportunidades de sobrepaso.
El gran objetivo para Colapinto será mejorar su actuación del año pasado en este mismo escenario: en aquella ocasión finalizó en el decimoquinto puesto y no logró acercarse a la zona de puntos. Ahora el contexto es diferente. El argentino cuenta con mayor experiencia, un mejor conocimiento del auto y una temporada que le permitió consolidarse dentro del campeonato.
En cuanto a la lucha por el título, el italiano Andrea Kimi Antonelli continúa al frente de la clasificación general. Sin embargo, su abandono en el Gran Premio de Barcelona permitió que Lewis Hamilton recortara una distancia considerable tras quedarse con la victoria. Con varias fechas todavía por delante, el campeonato promete mantenerse abierto, mientras Franco buscará seguir creciendo y sumar unidades valiosas en un circuito que puede ofrecerle una gran oportunidad.
Corre Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Austria
La actividad comenzará el viernes con las primeras sesiones de entrenamientos. Durante la mañana se llevará a cabo la práctica libre inicial, una instancia clave para que los pilotos comiencen a trabajar en la puesta a punto de sus monoplazas. Horas más tarde llegará el segundo ensayo, donde los equipos profundizarán las pruebas de ritmo de carrera y clasificación.
El sábado será una jornada decisiva. Primero tendrá lugar la tercera práctica libre, la última oportunidad para ajustar detalles antes de la clasificación. Luego llegará el momento de definir la grilla de partida para la carrera principal, una sesión que suele ser determinante en un circuito donde cada décima de segundo puede marcar diferencias importantes.
Viernes 26 de junio
- Práctica libre 1: 8:30
- Práctica libre 2: 12:00
Sábado 27 de junio
- Práctica libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 28 de junio
- Carrera: 10:00
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - PROXIMAMENTE
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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