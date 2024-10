Franco Colapinto terminó 13º en la Práctica 3 del GP de México

La gran vuelta de Franco Colapinto en la Práctica 3 del GP de México

Sin embargo, la sesión terminó con un 1 - 2 para McLaren a manos de Oscar Piastri y Lando Norris, respectivamente.

En tanto, el español Carlos Sainz culminó tercero para Ferrari.

Aseguran que Red Bull le habría ofrecido contrato a Franco Colapinto para 2025

Desde que Franco Colapinto comenzó a correr en Fórmula 1 para el equipo de Williams, dejó en evidencia que está preparado para disputar la máxima categoría del automovilismo. De hecho, hace algunas semanas, ya se comenzó a hablar de la posibilidad de que el joven corredor consiga un nuevo equipo para seguir activo.

De hecho, este sábado, durante el GP de México, desde Sky Sports Italia señalaron que la escudería Red Bull le habría ofrecido contrato al argentino para 2025. Sin dudas, esta noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos y las especulaciones estallaron.

"La propuesta está ahí, Milton Keynes (sede de Red Bull en Inglaterra) puede ofrecerle un asiento”, aseguró Roberto Chinchero periodista del medio antes mencionado. Según explicó, la idea sería que Colapinto se sume a Visa Cash App RB (segundo equipo de Red Bull en la F1), que actualmente tiene como pilotos a Yuki Tsunoda y Liam Lawson.

Por otro lado, Helmut Marko, jefe de de la escudería, habló del argentino y de la chance de tenerlo en el equipo: “Con todos los elogios, naturalmente surge la pregunta de si el argentino no sería también una opción interesante para los Bulls. Una cosa está clara, en la Fórmula 1 todos hablan con todos”, afirmó en el medio alemán Kleine Zeitung.

Y, agregó: “El problema con él es que tiene un contrato a largo plazo con Williams. Lógicamente no quieren dejar ir a los jóvenes talentos, por eso el equipo. El jefe James Vowles está considerando un préstamo. Pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo”.