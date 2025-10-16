Franco Colapinto y Neymar, unidos por la velocidad: la espectacular presentación de Alpine
La escudería francesa lanzó su nuevo diseño para el Gran Premio de Estados Unidos con un spot protagonizado por el argentino y el brasileño.
En una fusión inédita entre deporte, tecnología y marketing global, Alpine presentó sus nuevos colores para el Gran Premio de Estados Unidos con una dupla de lujo: el piloto argentino Franco Colapinto y el astro brasileño Neymar Jr. fueron las caras del lanzamiento de los monoplazas que lucirán el icónico amarillo de Mercado Libre durante las próximas tres fechas de la Fórmula 1 en Austin, Ciudad de México y São Paulo.
El evento marcó un nuevo capítulo en la alianza entre la empresa argentina y la escudería francesa. La campaña, titulada “Unidos por la velocidad”, se lanzó con un espectacular video publicitario donde el pilarense de 22 años compite en una carrera contra los distintos medios de transporte de la plataforma de ventas online, desde motos hasta un avión.
Cuando parecía quedarse con la victoria, el vehículo aéreo de la empresa fundada por Marcos Galperín lo supera sobre la línea final, simbolizando la rapidez y eficiencia que caracterizan a la marca. “Competir con los colores de Mercado Libre es muy especial para mí. Representa a mi país y a millones de latinoamericanos que sueñan con estar acá", arranca diciendo Franco.
"Es una enorme responsabilidad y un orgullo”, expresó Colapinto, quien continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la F1. Neymar, por su parte, participó en el spot como figura invitada, aportando su carisma y su vínculo con el público global.
Sean Summers, CMO de Mercado Libre, destacó que esta alianza refleja “la pasión compartida por la velocidad y la innovación”, mientras que Guy Martin, director global de marketing de Alpine, subrayó que el objetivo es conectar con nuevas audiencias en Latinoamérica.
El A525, monoplaza que llevará el nuevo diseño, incorpora detalles amarillos en el alerón y la parte trasera, representando el dinamismo y la identidad de la marca argentina. Además, se planificaron actividades especiales en los tres países latinoamericanos donde correrá Colapinto, con experiencias para fans, contenido digital exclusivo y eventos en vivo.
El próximo desafío será este fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el piloto argentino buscará seguir ganando protagonismo en la máxima categoría, ahora con los colores de una marca que, como él, lleva en alto la bandera de la región.
Gira americana en la Fórmula 1: cuándo ver a Franco Colapinto en Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14.30 a 15.30.
- Clasificación Sprint: 18.30 a 19.15.
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14 a 14.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
