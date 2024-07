En Europa enloquecen con Franco Mastantuono: los equipos que lo quieren

“El Real Madrid al acecho y se le ocurre hacer esto: alucinen con Mastantuono…Genio y figura Mastantuono…La joven perla ‘millonaria’, vinculada con el conjunto blanco, hizo vibrar al Monumental y llorar a su técnico, que disputaba su último encuentro al frente de River Plate”, fueron las primeras reflexiones que se encuentran por medios que como MARCA o AS en España.

Justamente el "Merengue" es uno de los equipos que hoy en día están más interesados en contar con el futbolista del Millonario. Vale recordar que Mastantuono tiene pasaporte europeo y que si bien Real Madrid no está por la tarea de pagar los 45 millones de euros de su cláusula, ya ha vencido en operaciones similares en un pasado no muy lejano. Por esta razón siguen muy de cerca este caso y no descartan para nada una propuesta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Franco Mastantuono?

Franco Mastantuono tiene un contrato con River hasta el 31 de diciembre del 2026. Una fecha que ni mucho menos preocupa a River ahora mismo teniendo en cuenta esos 45 millones de euros de cláusula de rescisión que evitan a corto plazo cualquier fuga no deseada.

Los números de Franco Mastantuono en River

21 partidos

3 goles

2 asistencias