Viral: ¿en Sudáfrica recrearon una escena icónica de la TV argentina tras la derrota en el Mundial 2026?

Durante más de treinta segundos, permanecieron completamente callados frente a las cámaras, exponiendo sus rostros de desconcierto ante la floja actuación de su seleccionado. Mientras el conductor intentaba en vano obtener alguna reflexión, las imágenes de las glorias mudas recorrieron las plataformas digitales como la representación exacta del ánimo de su país.

minuto de silencio sudafrica

El recuerdo de Rusia 2018 con la Selección Argentina

La escena reavivó el paralelismo con la pantalla argentina. En aquella fatídica tarde de Nizhni Nóvgorod en 2018, los periodistas de TyC Sports se pararon frente a la cámara y mantuvieron un estricto minuto de silencio simulando un duelo, una jugada televisiva cargada de sarcasmo que quedó marcada a fuego en la historia de las coberturas mundialistas y que sirvió para canalizar la furia contra el cuerpo técnico de aquel entonces.

minuto de silencion.mp4

Esta vez, en Sudáfrica, el silencio de figuras de peso europeo como McCarthy no tuvo intenciones de burla, sino el peso de la decepción de un debut que no salió como se planeaba. El fútbol y la televisión volvieron a demostrar que, a veces, quedarse callado dice mucho más que mil palabras.