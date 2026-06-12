Viral: ¿en Sudáfrica recrearon una escena icónica de la TV argentina tras la derrota en el Mundial 2026?
Los "Bafana Bafana" cayeron en el debut, y lo sucedido en un programa deportivo trajo al recuerdo un tenso momento en TyC Sports.
El debut en el Mundial 2026 suele dejar emociones a flor de piel, pero la televisión de Sudáfrica llevó el impacto de la derrota frente a México a un nivel inesperado. Tras la caída de los "Bafana Bafana", hubo una especie de "minuto de silencio" que varios en la Argentina les trajeron un amargo recuerdo.
La señal SportyTV protagonizó un particular y prolongado momento de mudez al aire que rápidamente se viralizó en todo el planeta, despertando un inevitable déjà vu en el público argentino.
El episodio hizo que las redes sociales recordaran de inmediato aquel icónico y polémico minuto de silencio que se realizó en la pantalla de TyC Sports durante el Mundial de Rusia 2018, luego de que la Selección Argentina cayera goleada 3-0 ante Croacia en la fase de grupos.
Treinta segundos de desconcierto absoluto en Sudáfrica
A diferencia de lo ocurrido en la televisión argentina en 2018, donde la iniciativa nació como una movida irónica y editorial para cuestionar con dureza al ciclo de Jorge Sampaoli, lo de Sudáfrica fue el fiel reflejo de un golpe genuino e inesperado.
En el estudio de SportyTV, el conductor del programa buscó la opinión de tres de las máximas leyendas de la historia del fútbol sudafricano: Benni McCarthy, Quinton Fortune y Aaron Mokoena. Sin embargo, la respuesta nunca llegó, ya que ninguno de los tres exfutbolistas logró emitir una sola palabra de manera inmediata.
Durante más de treinta segundos, permanecieron completamente callados frente a las cámaras, exponiendo sus rostros de desconcierto ante la floja actuación de su seleccionado. Mientras el conductor intentaba en vano obtener alguna reflexión, las imágenes de las glorias mudas recorrieron las plataformas digitales como la representación exacta del ánimo de su país.
El recuerdo de Rusia 2018 con la Selección Argentina
La escena reavivó el paralelismo con la pantalla argentina. En aquella fatídica tarde de Nizhni Nóvgorod en 2018, los periodistas de TyC Sports se pararon frente a la cámara y mantuvieron un estricto minuto de silencio simulando un duelo, una jugada televisiva cargada de sarcasmo que quedó marcada a fuego en la historia de las coberturas mundialistas y que sirvió para canalizar la furia contra el cuerpo técnico de aquel entonces.
Esta vez, en Sudáfrica, el silencio de figuras de peso europeo como McCarthy no tuvo intenciones de burla, sino el peso de la decepción de un debut que no salió como se planeaba. El fútbol y la televisión volvieron a demostrar que, a veces, quedarse callado dice mucho más que mil palabras.
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