"QEPD...": polémica por los festejos de los jugadores de Rosario Central contra Juan Sebastián Verón

Polémicas dedicatorias a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes en los festejos de Rosario Central.

Un conflicto entre Rosario Central y Estudiantes que viene de arrastre

El clima de máxima tensión no nació en Santiago del Estero, sino que arrastra cortocircuitos previos vinculados a cruces dirigenciales y deportivos de la temporada pasada.

Ya en la previa del partido decisivo, referentes de peso del plantel auriazul habían blanqueado el malestar interno. Marco Ruben había admitido ante Canal 3 que el duelo se vivía con un condimento anímico especial: "Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. A mí me dolió mucho, creo que al hincha también", señaló.

En la misma sintonía se expresó el defensor Ignacio Ovando, quien calificó de "falta de respeto" el accionar previo de la institución platense por aquel pasillo de espaldas. "Lo tomamos así, nos dolió un montón y lo vamos a enfrentar con eso en mente", advirtió horas antes de saltar al campo de juego.

Con la copa en las vitrinas y un festejo que cruzó los límites de la rivalidad deportiva tradicional, la relación entre ambas instituciones quedó sumamente calificada de cara a los próximos cruces del fútbol argentino.