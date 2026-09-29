"QEPD...": polémica por los festejos de los jugadores de Rosario Central contra Juan Sebastián Verón
La Supercopa Internacional sigue sumando tensión en el fútbol argentino, y algunas dedicatorias del mundo "Canalla" a Estudiantes volvieron a encender la mecha.
Los ecos de la final disputada en Santiago del Estero siguen generando rispideces y tensión en el fútbol argentino. Tras consagrarse campeón de la Supercopa Internacional, Rosario Central regresó a su ciudad y celebró el título con una masiva caravana junto a sus hinchas.
Sin embargo, la algarabía quedó envuelta en la polémica debido a los repudiables gestos y cargadas del plantel contra Estudiantes de La Plata y su presidente, Juan Sebastián Verón.
La fiesta "canalla" tuvo su epicentro en el Monumento a la Bandera, donde el plantel profesional abordó un micro descapotado para exhibir el flamante trofeo —sumado a los festejos por conquistas anteriores como la Copa Conmebol 1995 y la Copa de la Liga 2023—.
Lejos de limitarse al aliento tradicional, la celebración derivó en cruces picantes y provocaciones explícitamente dirigidas al "Pincha".
Entre cánticos desafiantes apenas aterrizados en el Aeropuerto de Rosario, se destacó la aparición de un féretro de cartón pintado de rojo —exhibido por futbolistas como Marco Ruben y Franco Ibarra— que llevaba la inscripción "E de LP - Q.E.P.D. - Verón", acompañado por una muñeca inflable con los colores del club platense.
Un conflicto entre Rosario Central y Estudiantes que viene de arrastre
El clima de máxima tensión no nació en Santiago del Estero, sino que arrastra cortocircuitos previos vinculados a cruces dirigenciales y deportivos de la temporada pasada.
Ya en la previa del partido decisivo, referentes de peso del plantel auriazul habían blanqueado el malestar interno. Marco Ruben había admitido ante Canal 3 que el duelo se vivía con un condimento anímico especial: "Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. A mí me dolió mucho, creo que al hincha también", señaló.
En la misma sintonía se expresó el defensor Ignacio Ovando, quien calificó de "falta de respeto" el accionar previo de la institución platense por aquel pasillo de espaldas. "Lo tomamos así, nos dolió un montón y lo vamos a enfrentar con eso en mente", advirtió horas antes de saltar al campo de juego.
Con la copa en las vitrinas y un festejo que cruzó los límites de la rivalidad deportiva tradicional, la relación entre ambas instituciones quedó sumamente calificada de cara a los próximos cruces del fútbol argentino.
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