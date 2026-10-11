Funes Mori quedó en el ojo de la tormenta de Estudiantes: el nuevo error que generó bronca

El Pincha se había puesto en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo gracias al tanto de Miguel Monsalve, pero la tranquilidad duró poco. A los 37, Leonardo Sequeira convirtió el empate parcial para el conjunto santiagueño y, apenas un minuto más tarde, llegó la acción de la controversia. Tras un rebote dentro del área, Funes Mori intentó rechazar el balón desde el fondo, pero entregó un envío corto e impreciso hacia la ubicación de Marco Iacobellis. El atacante rival asistió rápidamente a Santos, quien no perdonó ante Fabricio Iacovich y dio vuelta el marcador.