Funes Mori quedó en el ojo de la tormenta de Estudiantes: el nuevo error que generó bronca
El defensor no viene teniendo un buen rendimiento en el equipo y por eso se dio la rápida llegada de Marcos Rojo para la Copa Libertadores.
El presente de Ramiro Funes Mori en Estudiantes de La Plata atraviesa momentos de absoluta turbulencia. En el empate 2-2 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, el experimentado marcador central cometió una grave equivocación en la salida que facilitó el gol de Michael Santos y volvió a desatar el enojo de los hinchas albirrojos.
El Pincha se había puesto en ventaja a los 22 minutos del primer tiempo gracias al tanto de Miguel Monsalve, pero la tranquilidad duró poco. A los 37, Leonardo Sequeira convirtió el empate parcial para el conjunto santiagueño y, apenas un minuto más tarde, llegó la acción de la controversia. Tras un rebote dentro del área, Funes Mori intentó rechazar el balón desde el fondo, pero entregó un envío corto e impreciso hacia la ubicación de Marco Iacobellis. El atacante rival asistió rápidamente a Santos, quien no perdonó ante Fabricio Iacovich y dio vuelta el marcador.
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El desenlace de la primera mitad sumó más tensión con la expulsión de Alexander Medina por protestar y el posterior empate de Edwuin Cetré mediante un cobro de penal convalidado por el VAR a los 49 minutos. Sin embargo, en el complemento la historia no cambió y el punto dejó un sabor amargo en la tabla anual, donde el Pincha se mantiene séptimo con 45 unidades y frena su carrera en la disputa directa contra River por un cupo internacional.
La serie de desatenciones defensivas expone el bajo nivel de Funes Mori desde su arribo al club. Esta serie de fallos en partidos clave precipitó la rápida llegada de Marcos Rojo para reforzar la zaga de cara a los compromisos internacionales de máxima exigencia.
Con la mira puesta en las semifinales de la Copa Libertadores, Estudiantes deberá corregir de inmediato los desajustes en el fondo. Este jueves recibirá a Flamengo en UNO en un cruce determinante, para luego enfocarse en el duelo del campeonato local frente a San Lorenzo en La Plata.
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