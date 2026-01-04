Furor por el look de Nicolás Maduro detenido: Nike está a punto de agotar el stock del conjunto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Moluskein/status/2007850529192296613?s=20&partner=&hide_thread=false Las búsquedas de “Nike Tech” se dispararon en Google luego de que se viralizaran imágenes del arresto de Nicolás Maduro, en las que aparece vistiendo un conjunto Nike Tech Fleece.



La captura de Nicolás Maduro en el marco de una operación militar encabezada por Estados Unidos generó impacto político a nivel mundial, pero también un fenómeno viral ligado a la moda y al consumo digital. En la imagen difundida por Donald Trump y replicada por medios de todo el mundo, el líder venezolano aparece esposado, con la cabeza cubierta y vistiendo un conjunto gris identificado como Nike Tech Fleece. Ese detalle fue suficiente para activar el interés global en la prenda.