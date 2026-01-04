Furor por el look de Nicolás Maduro detenido: Nike está a punto de agotar el stock del conjunto
Tras la captura de Nicolás Maduro, las búsquedas de Nike Tech se dispararon en Google y el conjunto Nike Tech Fleece se agotó en tiendas online.
La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos dejó una consecuencia inesperada en el mundo digital y del consumo. Las imágenes del arresto, en las que aparece con un conjunto Nike Tech Fleece, impulsaron un fuerte aumento de búsquedas y una rápida demanda del producto en tiendas online.
La captura de Nicolás Maduro en el marco de una operación militar encabezada por Estados Unidos generó impacto político a nivel mundial, pero también un fenómeno viral ligado a la moda y al consumo digital. En la imagen difundida por Donald Trump y replicada por medios de todo el mundo, el líder venezolano aparece esposado, con la cabeza cubierta y vistiendo un conjunto gris identificado como Nike Tech Fleece. Ese detalle fue suficiente para activar el interés global en la prenda.
Según registros de tendencias, las búsquedas de “Nike Tech” se dispararon en Google pocas horas después de que la foto del arresto comenzara a circular en redes sociales. El incremento del interés se tradujo rápidamente en compras.
Medios especializados en consumo y tecnología informaron que el conjunto se agotó en la tienda online oficial de Nike, con varios talles marcados como no disponibles tras la ola de consultas y pedidos. La disponibilidad, sin embargo, varió según el país y el modelo, ya que en algunos mercados aún se encontró stock en tiendas físicas o sitios regionales.
En Argentina también hay furor por el conjunto de Nicolás Maduro
En Argentina el furor no fue esquivo. Si bien todavía quedan algunos artículos de algunos talles, es cierto que los conjuntos XXS, SX, XXL,3XL y 4XL están agotados y la espera de ser agotados por la alta demanda de las últimas horas.
El fenómeno fue registrado por publicaciones internacionales como Newsweek, que señalaron el pico de interés por el Nike Tech Fleece tras la difusión de la imagen del traslado de Maduro. En redes sociales, la conversación pasó rápidamente del hecho político al análisis del look, con usuarios buscando precio, materiales y color exacto del conjunto.
