Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Mauritania
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Selección Argentina vs. Mauritania por un amistoso internacional.
En el marco de la preparación para el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, y tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina se enfrenta este jueves a Mauritania, por un amistoso internacional que resulta el primero de la doble fecha FIFA.
El encuentro se disputa este viernes 27 de marzo desde las 20.15 horas en la Bombonera, con televisación de Telefe.
Respecto al partido, y si bien no lo confirmó, se espera que el entrenador Lionel Scaloni ponga a lo mejor a disposición, mientras que también podría aprovechar para ver a varios de los futbolistas que pujan por un lugar en la lista definitiva. Se entiende que el pujtatense tiene 20 nombres definidos, por lo que varios necesitan sumar minutos para ganarse la consideración final.
Sí advirtió el DT que Lionel Messi estará presente este viernes, así como también el próximo martes en el segundo amistoso. Es que ambos serán los últimos compromisos del combinado nacional en el país, antes de la Copa del Mundo.
Por su parte, Mauritania vivirá una noche histórica enfrentando a los campeones del mundo en Argentina. El combinado africano no clasificó al Mundial y quedó eliminado en la primera ronda de las Eliminatorias Africanas con siete puntos en el Grupo B, muy lejos de Senegal (24), que sacó pasaje directo a la Copa del Mundo, y República Democrática del Congo (22), que disputará el Repechaje.
Formaciones de Selección Argentina vs. Mauritania por una amistoso internacional
Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Aritz López Garai.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Mauritania
El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
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