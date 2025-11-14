Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Angola vs. Selección Argentina
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Angola vs. Selección Argentina, por un amistoso internacional.
En un amistoso internacional que servirá como cierre de temporada, la Selección Argentina ante Angola cerrará su calendario futbolístico 2025 este viernes en el estadio 11 de Novembro de Luanda, desde las 13:00. El encuentro también forma parte de los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano.
Para el pueblo angoleño, la presencia de Lionel Messi y compañía representa una celebración nacional. En tanto, para el plantel que conduce Lionel Scaloni, será la oportunidad de seguir afianzando la identidad futbolística de una selección que atraviesa una nueva etapa de consolidación.
Argentina llega a este compromiso tras una gira internacional positiva, con victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0). En ambos encuentros mostró un alto nivel de cohesión, solidez defensiva y fluidez ofensiva, aspectos que Scaloni buscará mantener.
Del otro lado estará Angola, un rival que quiere aprovechar la ocasión para mostrarse ante su público. El conjunto dirigido por el francés Patrice Beaumelle buscará competir de igual a igual y celebrar su aniversario nacional enfrentando al campeón del mundo.
Angola vs. Selección Argentina: probables formaciones
- Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.
- Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Cómo ver en vivo Angola vs. Selección Argentina
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefé. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
