Franco Colapinto en Buenos Aires: a qué hora empieza el Road Show de Fórmula 1
El piloto Franco Colapinto revoluciona la Ciudad de Buenos Aires con un Road Show histórico de Fórmula 1. Conocé el cronograma, accesos y horarios hoy acá.
Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires vive una jornada histórica con el Road Show de Franco Colapinto por las calles de Palermo. El talentoso piloto argentino manejará un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero exclusivo. Miles de fanáticos se preparan para disfrutar de la velocidad extrema y el rugir de los motores hoy acá.
Cronograma y horarios del Road Show de Franco Colapinto
El evento transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un circuito callejero exclusivo donde el piloto manejará un monoplaza E20 impulsado por un motor Renault V8. La gran jornada abrirá sus puertas desde temprano con el "Fan Zone", pero la acción principal de los motores rugiendo en la pista arrancará pasado el mediodía hoy ya.
IMPORTANTE: Las nuevas fotos de Franco Colapinto con Maia Reficco
A continuación, el cronograma oficial de la exhibición en Buenos Aires:
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09:00 hs: Apertura del Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical en vivo de la cantante Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (primera salida a pista).
13:55 hs: Show musical en vivo del artista Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (segunda salida a pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (tercera salida a pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
Accesos y cómo verlo en vivo hoy
Para garantizar la organización, se dispusieron dos entradas principales. El Ingreso 1 (Av. Freyre y Dorrego) será para las tribunas Motorola, Latin Securities y Mercado Libre. El Ingreso 2 (Av. Figueroa Alcorta) es exclusivo para las zonas YPF y Claro. Las autoridades advirtieron que está prohibido ingresar con alimentos o bebidas.
La transmisión oficial para quienes no puedan acercarse al predio estará a cargo de ESPN y Disney+ Plan Premium para todo el país ya. El mega evento vuelve a posicionar a la Argentina en el mapa global de la Fórmula 1 tras más de una década de ausencia.
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