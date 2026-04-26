Franco Colapinto en Buenos Aires: a qué hora empieza el Road Show de Fórmula 1

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Cronograma y horarios del Road Show de Franco Colapinto

El evento transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un circuito callejero exclusivo donde el piloto manejará un monoplaza E20 impulsado por un motor Renault V8. La gran jornada abrirá sus puertas desde temprano con el "Fan Zone", pero la acción principal de los motores rugiendo en la pista arrancará pasado el mediodía hoy ya.