Ni TyC Sports ni Fox Sports: quién transmite en vivo a Franco Colapinto en el Road Show
Sorpresivamente, dos de las señales deportivas líderes del país pasan el histórico evento protagonizado por Franco Colapinto.
Este fin de semana, la Ciudad Buenos Aires recupera su lugar en la élite del automovilismo mundial con el regreso de la Fórmula 1 a las calles porteñas, de la mano del esperado e histórico Road Show con el piloto de Alpine, Franco Colapinto, como gran protagonista.
La cobertura permitirá que nadie se pierda el momento en que Franco Colapinto acelere el monoplaza E20 de 2012, equipado con un potente motor Renault V8, en un trazado callejero de dos kilómetros diseñado sobre la Avenida del Libertador y Sarmiento.
Y en lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública. La transmisión oficial estará a cargo de ESPN y Disney+ Plan Premium.
Ambas plataformas serán las ventanas exclusivas para seguir cada detalle del histórico "Road Show Buenos Aires 2026", que cuenta con el patrocinio principal de Mercado Libre.
Cómo seguir la transmisión oficial del Road Show de Franco Colapinto
Para quienes no puedan acercarse al circuito, la experiencia digital y televisiva promete ser total:
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Pantalla de ESPN: Con el análisis técnico y los relatos habituales de la señal líder en deportes.
Disney+ (Plan Premium): La opción vía streaming para seguir el evento en vivo desde cualquier dispositivo.
Entrevista exclusiva: Uno de los puntos altos de la transmisión será la charla de Franco Colapinto con el reconocido periodista Juan Fossaroli, prevista para las 11:25 hs.
Cronograma de actividades en pantalla
La transmisión y el evento en el Fan Zone —que contará con gastronomía curada por Salt y opciones para todos los gustos— seguirán el siguiente itinerario:
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09:00 hs: Apertura del Fan Zone.
11:25 hs: Franco Colapinto mano a mano con Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Salida a pista: Safety Car - Run I.
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Salida a pista: Safety Car - Run II.
15:15 hs: Salida a pista: Safety Car - Run III.
15:55 hs: Truck Tour por el circuito.
16:15 hs: Cierre de la jornada histórica.
Tras 14 años de ausencia de la máxima categoría en la ciudad, la alianza entre ESPN, Disney+ y el apoyo de Mercado Libre asegura que el rugido del motor V8 llegue a todos los rincones del país.
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