Ni TyC Sports ni Fox Sports: quién transmite en vivo a Franco Colapinto en el Road Show

Cómo seguir la transmisión oficial del Road Show de Franco Colapinto

Para quienes no puedan acercarse al circuito, la experiencia digital y televisiva promete ser total:

Pantalla de ESPN: Con el análisis técnico y los relatos habituales de la señal líder en deportes.

Disney+ (Plan Premium): La opción vía streaming para seguir el evento en vivo desde cualquier dispositivo.

Entrevista exclusiva: Uno de los puntos altos de la transmisión será la charla de Franco Colapinto con el reconocido periodista Juan Fossaroli, prevista para las 11:25 hs.

Cronograma de actividades en pantalla

La transmisión y el evento en el Fan Zone —que contará con gastronomía curada por Salt y opciones para todos los gustos— seguirán el siguiente itinerario:

09:00 hs: Apertura del Fan Zone.

11:25 hs: Franco Colapinto mano a mano con Juan Fossaroli.

11:50 hs: Show musical de Soledad .

12:45 hs: Salida a pista: Safety Car - Run I.

13:55 hs: Show musical de Luck Ra .

14:30 hs: Salida a pista: Safety Car - Run II.

15:15 hs: Salida a pista: Safety Car - Run III.

15:55 hs: Truck Tour por el circuito.

16:15 hs: Cierre de la jornada histórica.

Tras 14 años de ausencia de la máxima categoría en la ciudad, la alianza entre ESPN, Disney+ y el apoyo de Mercado Libre asegura que el rugido del motor V8 llegue a todos los rincones del país.