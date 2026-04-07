Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Vasco da Gama

Más allá de su irregular campaña en el Torneo Apertura, donde suma 16 puntos y viene de caer ante Sarmiento, el gran objetivo del semestre pasa por dejar una buena imagen en el plano internacional. El equipo llega con una base competitiva, aunque consciente de la exigencia que representa este nuevo desafío. Sin embargo, no podrá jugar en su estadio habitual. El Claudio Tapia no cumple con los requisitos de Conmebol.