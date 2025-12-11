Jueves de Europa League: todos los duelos clave, horarios, estadios y cómo verlos en vivo

La programación se completa con otros compromisos atractivos: Freiburg chocará con Salzburgo en Alemania, FCSB recibirá al Feyenoord en Bucarest en un clásico europeo de peso histórico y Panathinaikos enfrentará a Viktoria Plzen en el mítico Apostolos Nikolaidis Stadium. Además, Brann será local ante Fenerbahçe, cerrando una jornada con actividad distribuida de punta a punta en el continente.

Así está la tabla de posiciones de la Europa League 2025/26

Con tanto en juego y numerosos equipos aún peleando por asegurar su lugar en la próxima fase, esta fecha promete altas dosis de emoción, escenarios repletos y definiciones clave para el futuro de la competencia.