Jueves de Europa League: todos los duelos clave, horarios, estadios y cómo verlos en vivo
La sexta jornada del renovado certamen europeo ofrece una agenda cargada con dieciocho encuentros que pueden definir clasificados y posiciones rumbo a la fase eliminatoria.
La Europa League 2025/26 entra en un momento decisivo con la disputa de la sexta fecha de su fase regular, una instancia que suele marcar el destino de varios equipos que aún pelean por avanzar en el torneo. En esta edición, que continúa bajo el nuevo formato con 36 participantes, cada duelo tiene un peso considerable en la búsqueda de un lugar en la gran final programada para el 20 de mayo de 2026 en Estambul, Turquía.
Con partidos repartidos en dos turnos principales, la jornada de este jueves promete actividad intensa desde el primer pitazo y ofrece una grilla amplia para los fanáticos que siguen de cerca el segundo certamen de clubes más relevante del continente. La acción comenzará a las 14.45 con nueve partidos en simultáneo.
Entre ellos, uno de los focos estará puesto en el Galgenwaard Stadion, donde Utrecht recibirá al Nottingham Forest en un choque que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos. A esa misma hora, el Dinamo Zagreb será anfitrión del Betis en el histórico Stadion Maksimir, mientras que el Niza chocará ante el Braga en el Grand Stade de Nice. Ferencváros y Rangers se medirán en Budapest, mientras que en Suiza, Young Boys tendrá una prueba exigente frente al Lille en el Stadion Wankdorf. Otro enfrentamiento atractivo será el que protagonizarán Midtjylland y Genk en Herning, un compromiso que puede alterar la tabla en los puestos medios.
La franja de las 14.45 también reunirá otros duelos relevantes. Ludogorets buscará hacerse fuerte en su casa ante el PAOK, uno de los equipos más sólidos de la competencia, en la Huvepharma Arena. En paralelo, Sturm Graz recibirá al Estrella Roja en Austria, partido que promete fricción y un ambiente vibrante. Además, el Stuttgart intentará ratificar su buen momento frente al Maccabi Tel-Aviv en el MHPArena, completando así el primer bloque de la tarde europea.
El segundo turno comenzará a las 17.00, momento en el que se disputarán otros nueve partidos con impacto directo en la clasificación. En Basilea, el St. Jakob Park será escenario del cruce entre Basel y Aston Villa, en una prueba clave para ambos conjuntos. Celta de Vigo y Bologna se enfrentarán en Balaídos, mientras que Celtic y Roma prometen un choque de alto vuelo en un Celtic Park que seguramente presentará un marco imponente. En Francia, Lyon recibirá al Go Ahead Eagles en el Groupama Stadium, mientras que Porto hará lo propio ante Malmö en el Estadio do Dragão.
La programación se completa con otros compromisos atractivos: Freiburg chocará con Salzburgo en Alemania, FCSB recibirá al Feyenoord en Bucarest en un clásico europeo de peso histórico y Panathinaikos enfrentará a Viktoria Plzen en el mítico Apostolos Nikolaidis Stadium. Además, Brann será local ante Fenerbahçe, cerrando una jornada con actividad distribuida de punta a punta en el continente.
Así está la tabla de posiciones de la Europa League 2025/26
Con tanto en juego y numerosos equipos aún peleando por asegurar su lugar en la próxima fase, esta fecha promete altas dosis de emoción, escenarios repletos y definiciones clave para el futuro de la competencia.
