Fútbol libre por celular: como ver EN VIVO Boca vs. Independiente online

ObtenerFoto (52) Merentiel no estará en Boca vs. Independiente que se puede ver online sin necesidad de fútbol libre

Las opciones oficiales frente a Fútbol libre

El encuentro, que será dirigido por el árbitro Andrés Merlos, iniciará a las 19.30 horas. La transmisión oficial en televisión estará a cargo de la señal TNT Sports, para la cual es un requisito indispensable contar con el Pack Fútbol contratado en tu operador de cable.