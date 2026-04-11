Fútbol libre por celular: como ver EN VIVO Boca vs. Independiente online
Te contamos cómo seguir de manera oficial y sin usar Fútbol libre el esperado clásico entre Boca Juniors e Independiente por el Torneo Apertura.
Este sábado por la tarde, Boca Juniors recibe a Independiente en la Bombonera por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Para no depender de plataformas no autorizadas como Fútbol libre, los hinchas tienen alternativas oficiales para disfrutar el encuentro desde cualquier dispositivo móvil o televisión de forma totalmente segura.
Las opciones oficiales frente a Fútbol libre
El encuentro, que será dirigido por el árbitro Andrés Merlos, iniciará a las 19.30 horas. La transmisión oficial en televisión estará a cargo de la señal TNT Sports, para la cual es un requisito indispensable contar con el Pack Fútbol contratado en tu operador de cable.
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Según el servicio que tengas, vas a poder encontrar el canal en las siguientes grillas:
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Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow.
Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV.
Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.
Además, para quienes busquen seguir el desarrollo de manera online y con todos los detalles al instante, en minutouno.com se realizará una cobertura en vivo minuto a minuto para todo el mundo.
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