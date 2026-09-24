El historial de Boca-Racing: quién ganó más y cómo está el mano a mano de eliminación directa
El Xeneize y la Academia se cruzan este domingo por los cuartos de final del torneo federal. La paternidad general de los de La Ribera ante la racha favorable de Avellaneda en la era Riquelme.
Boca y Racing sumarán este domingo un nuevo capítulo a un clásico repleto de tensión y polémicas, cuando se midan por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Aunque el historial general exhibe un claro dominio del club de La Ribera, el presente reciente marca una tendencia favorable a la Academia, especialmente desde que Juan Román Riquelme asumió como dirigente xeneize.
A lo largo de más de un siglo de rivalidad, ambos gigantes se vieron las caras en 223 compromisos oficiales. El saldo favorece a Boca con una ventaja de 20 partidos: cosechó 94 victorias frente a 74 de Racing, además de registrar 55 empates. Al sumar los encuentros amistosos, la brecha se estira a 28 cotejos de diferencia sobre un total de 299 enfrentamientos (127 triunfos azul y oro, 99 blanquicelestes y 75 igualdades).
El desglose por competencias deja matices interesantes. En torneos de Liga de la era profesional, la hegemonía es de Boca, con 81 alegrías contra 52 de su rival y 43 pardas en 174 duelos. En cambio, el amateurismo fue dominado por la Academia, con nueve éxitos sobre tres. Por copas internacionales, los de La Ribera también lideran el registro con cinco triunfos, seis empates y apenas una caída en 12 presentaciones, incluyendo el historial de Copa Libertadores (cuatro victorias, cuatro empates y un traspié).
El historial Boca vs Racing antes de cruzarse en Copa Argentina
Sin embargo, el terreno de las Copas Nacionales es el gran fuerte de la institución de Avellaneda. En ese plano, Racing mantiene una diferencia de siete partidos a favor, con 11 victorias, cuatro derrotas y dos empates. Esta tendencia se acentuó drásticamente en los últimos años: la Academia es el rival al que más veces enfrentó Boca en la era Riquelme directivo, con un balance de siete triunfos albicelestes, nueve empates y apenas tres festejos xeneizes en 19 cruces.
El antecedente más fresco entre ambos data del pasado 23 de agosto por la fecha 6 del Torneo Clausura. Aquella tarde en el Cilindro finalizó 1-1 en un trámite muy disputado, donde Marcos Rojo abrió la cuenta de penal para el local y Miguel Merentiel decretó la parda definitiva. Este domingo, en un mata-mata sin margen de error, la historia volverá a ponerse a prueba en el certamen federal.
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