El historial de Boca-Racing: quién ganó más y cómo está el mano a mano de eliminación directa

El desglose por competencias deja matices interesantes. En torneos de Liga de la era profesional, la hegemonía es de Boca, con 81 alegrías contra 52 de su rival y 43 pardas en 174 duelos. En cambio, el amateurismo fue dominado por la Academia, con nueve éxitos sobre tres. Por copas internacionales, los de La Ribera también lideran el registro con cinco triunfos, seis empates y apenas una caída en 12 presentaciones, incluyendo el historial de Copa Libertadores (cuatro victorias, cuatro empates y un traspié).