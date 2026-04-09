Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Bologna vs. Aston Villa

En cuanto al presente de ambos, llegan con realidades competitivas interesantes. El Bologna mantiene una racha irregular pero con resultados positivos en momentos clave, mientras que el Aston Villa combina buenos rendimientos en el plano internacional con cierta irregularidad en su liga doméstica. Aun así, ambos demostraron estar a la altura de las exigencias europeas.

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Para el Dibu Martínez, este tipo de escenarios representan una oportunidad ideal para seguir consolidando su prestigio en el continente. Su experiencia en partidos decisivos y su personalidad bajo presión pueden ser factores determinantes en una serie que promete ser cerrada y disputada hasta el final.

Formaciones de Bologna vs. Aston Villa por la Europa League 2026

Bologna : Ravaglia; João Mário, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. DT: Vincenzo Italiano.

: Ravaglia; João Mário, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Aston Villa: 'Dibu' Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Buendía, Rogers; Watkins DT: Unai Emery.

Las declaraciones de los DT's en la previa del duelo de ida

Vincenzo Italiano, entrenador del Bologna: “Es un reto difícil, pero tenemos que demostrar de qué estamos hechos. El partido de ida es crucial, porque marca la pauta para el de vuelta. Tenemos la capacidad para hacerlo bien. Tenemos que aprovechar cada oportunidad. Depende de nosotros alimentar la pasión de nuestra afición. Sabemos que, sobre el papel, el Aston Villa es más fuerte que nosotros, y no pasa nada por reconocerlo, pero con el apoyo de la afición podemos reducir esa diferencia”.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa: "El Bologna venció a la Roma y Vincenzo Italiano ha disputado tres finales en los últimos tres años. Por eso siento un gran respeto por el Bologna y soy muy consciente de las dificultades que nos esperan. Será muy importante que nos adaptemos a su agresividad sin dejar de mantener nuestro propio estilo. Las posibilidades de clasificarnos son del 50 %. Debemos mostrarnos resistentes cuando nos presionen y pacientes cuando no tengamos la posesión del balón".

Cómo ver en vivo Bologna vs. Aston Villa

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.