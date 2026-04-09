Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Bologna vs. Aston Villa
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Bologna vs. Aston Villa por la Europa League 2025/26.
La Europa League 2025/26 entra en su etapa más decisiva y este jueves levanta el telón de los cuartos de final con un duelo que promete emociones. El Aston Villa, con Emiliano "Dibu" Martínez como una de sus principales figuras, visitará al Bologna en el partido de ida de una serie que asoma como una de las más atractivas de esta instancia.
El equipo inglés llega con confianza tras una sólida actuación en la fase anterior, donde dejó en el camino al Lille sin recibir goles. Esa fortaleza defensiva fue uno de los pilares del conjunto dirigido por Unai Emery, que encontró equilibrio y efectividad en momentos clave. En ataque, nombres como Ollie Watkins, Leon Bailey y John McGinn fueron determinantes para asegurar el pase a cuartos, consolidando una estructura que combina solidez atrás y contundencia arriba.
Por su parte, el Bologna arriba con el impulso de haber protagonizado una serie electrizante ante la Roma. El equipo conducido por Vincenzo Italiano mostró carácter en un cruce cargado de tensión y logró imponerse en un global vibrante, que incluyó un triunfo 4-3 en condición de visitante tras el tiempo suplementario. Esa capacidad para sostenerse en contextos adversos lo convierte en un rival peligroso en este tipo de eliminatorias.
No será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en la temporada. Ya se vieron las caras en la fase inicial del torneo, en un encuentro disputado en Inglaterra que terminó con victoria para el Aston Villa por 1-0, gracias a un gol tempranero de McGinn. Aquella vez fue un partido parejo, con pocas diferencias, lo que anticipa una serie nuevamente equilibrada.
Sin embargo, este nuevo capítulo tendrá un condimento especial: será la primera vez que el conjunto inglés visite Bolonia en una competición oficial de la UEFA. El contexto cambia, la presión aumenta y cada detalle puede inclinar la balanza en una instancia donde no hay margen para errores.
En cuanto al presente de ambos, llegan con realidades competitivas interesantes. El Bologna mantiene una racha irregular pero con resultados positivos en momentos clave, mientras que el Aston Villa combina buenos rendimientos en el plano internacional con cierta irregularidad en su liga doméstica. Aun así, ambos demostraron estar a la altura de las exigencias europeas.
Para el Dibu Martínez, este tipo de escenarios representan una oportunidad ideal para seguir consolidando su prestigio en el continente. Su experiencia en partidos decisivos y su personalidad bajo presión pueden ser factores determinantes en una serie que promete ser cerrada y disputada hasta el final.
Formaciones de Bologna vs. Aston Villa por la Europa League 2026
- Bologna: Ravaglia; João Mário, Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. DT: Vincenzo Italiano.
- Aston Villa: 'Dibu' Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Buendía, Rogers; Watkins DT: Unai Emery.
Las declaraciones de los DT's en la previa del duelo de ida
Vincenzo Italiano, entrenador del Bologna: “Es un reto difícil, pero tenemos que demostrar de qué estamos hechos. El partido de ida es crucial, porque marca la pauta para el de vuelta. Tenemos la capacidad para hacerlo bien. Tenemos que aprovechar cada oportunidad. Depende de nosotros alimentar la pasión de nuestra afición. Sabemos que, sobre el papel, el Aston Villa es más fuerte que nosotros, y no pasa nada por reconocerlo, pero con el apoyo de la afición podemos reducir esa diferencia”.
Unai Emery, entrenador del Aston Villa: "El Bologna venció a la Roma y Vincenzo Italiano ha disputado tres finales en los últimos tres años. Por eso siento un gran respeto por el Bologna y soy muy consciente de las dificultades que nos esperan. Será muy importante que nos adaptemos a su agresividad sin dejar de mantener nuestro propio estilo. Las posibilidades de clasificarnos son del 50 %. Debemos mostrarnos resistentes cuando nos presionen y pacientes cuando no tengamos la posesión del balón".
Cómo ver en vivo Bologna vs. Aston Villa
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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