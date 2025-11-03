Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Racing

En un duelo corresponde a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Central Córdoba y Racing se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El local quiere mantenerse en la cima de la Zona A, mientras que la visita busca dejar atrás el golpe internacional y reencauzar su camino en el plano local.