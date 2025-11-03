Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Racing por el Torneo Clausura 2025.
En un duelo corresponde a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Central Córdoba y Racing se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El local quiere mantenerse en la cima de la Zona A, mientras que la visita busca dejar atrás el golpe internacional y reencauzar su camino en el plano local.
El conjunto santiagueño vive un presente inmejorable. Acumula siete puntos de los últimos nueve y comparte el liderazgo con Estudiantes, aunque lo supera por diferencia de gol, lo que lo coloca en la mejor posición posible a falta de tres jornadas.
En cambio, la Academia llega golpeado. La reciente eliminación frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores fue un mazazo a las ilusiones del plantel y del cuerpo técnico, que ahora deben enfocarse en el Clausura como único objetivo.
Central Córdoba vs. Racing: probables formaciones
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Omar De Felippe.
- Racing: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sport Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
