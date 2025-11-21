Central Córdoba vs. San Lorenzo, por los Playoffs del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La definición de los octavos de final pondrá frente a frente a un Ciclón repleto de juveniles y a un Ferroviario que quiere seguir sorprendiendo en el certamen.
San Lorenzo de Almagro afrontará este sábado un desafío que puede marcar el pulso de su cierre de año cuando se mida ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Único Madre de Ciudades a partir de las 22.
En un Torneo Clausura 2025 que tuvo vaivenes, reformulaciones de plantel y una fuerte presencia de futbolistas surgidos de inferiores, el equipo que conduce Damián Ayude logró mantenerse competitivo y ahora intentará avanzar a los cuartos de final ante un rival que también transita una campaña destacada. Con el arbitraje de Nazareno Arasa, el compromiso aparece como uno de los más atractivos de este tramo del campeonato.
El Ciclón llega luego de un 1-1 ante Sarmiento de Junín que terminó certificando su clasificación, un mérito doble si se considera que la institución atravesó una crisis institucional que puso a prueba al grupo. Sin grandes figuras rutilantes y con la apuesta firme a los juveniles, se instaló en octavos de ambos semestres en 2025 y aseguró su boleto a la Copa Sudamericana, un logro valorado puertas adentro.
Sin embargo, Ayude tendrá una baja significativa: Daniel Herrera sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y quedó afuera de la competencia. Su lugar será ocupado por el colombiano Jhohan Romaña, quien volverá a la titularidad en una zona clave para sostener la estructura defensiva.
En la mitad de la cancha también habrá modificaciones: Ignacio Perruzzi ingresará por su hermano Francisco para intentar darle más equilibrio al equipo. La incógnita se choca con el arco, ya que Orlando Gill todavía no pudo reincorporarse tras los amistosos que disputó con la selección de Paraguay por un contratiempo logístico en el vuelo. Si no llega, continuará el reemplazante que ocupó el puesto durante la semana.
Del otro lado asoma un Central Córdoba ordenado, intenso y decidido a dar pelea. Los dirigidos por Omar De Felippe vienen de empatar 1-1 ante Banfield en la última fecha del Grupo A, donde terminaron cuartos con 24 unidades. Con una propuesta directa, buena pelota parada y delanteros capaces de lastimar con espacios, los santiagueños confían en hacerse fuertes en casa ante un rival que suele acomodarse bien en partidos cerrados.
Central Córdoba vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.
- San Lorenzo de Almagro: Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Central Córdoba vs. San Lorenzo: otros datos
- Horario: 22:00.
- Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports Premium.
