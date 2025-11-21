Central Córdoba vs. San Lorenzo, por los Playoffs del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

En la mitad de la cancha también habrá modificaciones: Ignacio Perruzzi ingresará por su hermano Francisco para intentar darle más equilibrio al equipo. La incógnita se choca con el arco, ya que Orlando Gill todavía no pudo reincorporarse tras los amistosos que disputó con la selección de Paraguay por un contratiempo logístico en el vuelo. Si no llega, continuará el reemplazante que ocupó el puesto durante la semana.