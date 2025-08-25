Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha seis del Torneo Clausura 2025, Estudiantes y Aldosivi jugarán desde las 19:15 en el estadio Jorge Luis Hirschi.
Los dirigidos por Eduardo Domínguez atraviesan un gran momento: se clasificaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar por 1 a 0 en el global a Cerro Porteño gracias a un penal de Santiago Ascacíbar. Además, tienen chances de treparse a la cima de la Zona A si suman de a tres, luego de desperdiciar la oportunidad al caer por 3 a 2 ante Banfield, en un partido que habían empezado ganando 2 a 0.
Por su parte, el Tiburón de Mar del Plata está en el fondo de la tabla con solo tres unidades producto de tres empates, y no gana desde hace seis encuentros.
Los posibles 11 del encuentro entre Estudiantes vs. Aldosivi
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetre; Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
- Aldosivi: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Charlier.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Aldosivi por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
