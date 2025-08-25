Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Aldosivi

Los dirigidos por Eduardo Domínguez atraviesan un gran momento: se clasificaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar por 1 a 0 en el global a Cerro Porteño gracias a un penal de Santiago Ascacíbar. Además, tienen chances de treparse a la cima de la Zona A si suman de a tres, luego de desperdiciar la oportunidad al caer por 3 a 2 ante Banfield, en un partido que habían empezado ganando 2 a 0.