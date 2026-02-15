Paro general contra la Reforma Laboral: lunes clave
El Consejo Directivo de la central obrera adelantó el encuentro ante un posible cambio en el cronograma de Diputados.
Tras la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado, la CGT decidió adelantar una reunión clave. El encuentro, previsto para el miércoles, se realizará este lunes ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados sesione el jueves 19 y no el miércoles 25, como se había previsto.
Luego de que el Frente de Sindicatos Unidos, integrado por la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, anunciara un paro con movilización para el día del tratamiento en la Cámara baja. Dentro de la central obrera también analizan una convocatoria de alcance nacional.
"Se están apurando porque cada día que pasa crece el rechazo a la reforma a medida que se conoce su contenido", señaló un dirigente de la CGT a InfoGremiales.
Tras los incidentes registrados en Plaza Congreso, al momento en que sesionaba el Senado, algunos referentes sindicales manifestaron reparos sobre la posibilidad de convocar a una nueva movilización, ya que existe preocupación por la utilización política y mediática de los hechos.
En paralelo, dirigentes gremiales evalúan el escenario legislativo en Diputados, donde sectores del peronismo y bloques provinciales podrían impulsar modificaciones al proyecto aprobado. De concretarse cambios, la iniciativa debería regresar a la Cámara alta para una segunda revisión.
Entre los puntos que generan mayor resistencia figura una modificación incorporada en la etapa final del debate, que habilita descuentos salariales en casos de enfermedad de un trabajador, lo que desató una ola de rechazos y varios legisladores anticiparon objeciones sobre ese aspecto.
En un documento interno, la CGT expresó su rechazo "en su totalidad" a la iniciativa oficial, al considerar que el proyecto "resulta contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional", además de calificarlo como "regresivo y perjudicial para los trabajadores”".
La CGT contra la Reforma laboral: "Están dadas las condiciones para ir a un paro general"
La Confederación General del Trabajo (CGT) evalúa la posibilidad de realizar un paro nacional el mismo día en que la reforma laboral sea debatida en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en rechazo al proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei. La central obrera mantiene reuniones internas y contactos con distintos gremios para medir el nivel de adhesión que podría alcanzar la medida de fuerza en todo el país.
En ese marco, el dirigente sindical Cristian Jerónimo adelantó en diálogo con Darío Villarruel que la CGT avanzará con la convocatoria si el tratamiento legislativo se concreta, al considerar que la iniciativa oficial afecta derechos laborales históricos. Según explicó, el malestar entre los trabajadores creció en las últimas semanas y se traduce en una mayor predisposición a sumarse a una protesta de alcance nacional: "Yo creo que los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva, una reforma negativa para para los trabajadores y el pueblo en general".
El sindicalista también sostuvo que la eventual huelga buscará visibilizar el descontento social frente al rumbo económico y político del Gobierno, y anticipó que diferentes sectores productivos ya manifestaron su apoyo a la medida.
"Así que yo creo que va a tener unas gran adhesión, una buena en general y va a demostrar el descontexto, no solamente de este proyecto de la ley, sino que del rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina, que no incluye a la mayoría de los argentinos".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario