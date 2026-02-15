La verdulería viral que vendía a $100 el kilo de papa actualizó precios y anunció que cierra por lógica razón

La nueva lista de precios

Junto con el cambio de modalidad, el comercio actualizó los valores de sus productos. La famosa oferta que los llevó a la viralidad llegó a su fin: el kilo de papa ahora se comercializa a $500. No obstante, decidieron mantener un producto estrella a ese precio irrisorio y ahora ofrecen un atado de rúcula a cien pesos: "Rúcula 1 x $100 pesos (leíste bien $100 pesos)".

Entre las ofertas más destacadas de la nueva lista se encuentran: