La verdulería viral que vendía a $100 el kilo de papa actualizó precios y anunció que cierra por lógica razón
El comercio viral "La Nueva Luna", que causó furor en redes por sus ofertas extremas, anunció que cerrará sus puertas para reorganizar su modelo de atención.
La verdulería "La Nueva Luna", que se volvió un fenómeno viral tras ofrecer el kilo de papa a tan solo $100, sorprendió a sus clientes con un importante anuncio sobre su funcionamiento y una actualización de sus promociones. Cierra sus puertas, pero solo por 24 horas.
A través de sus redes sociales, el comercio informó que pausará momentáneamente su actividad: "Mañana lunes 16 permanecemos cerrados". Sin embargo, aclararon que la pausa será breve, ya que volverán a operar el día martes desde temprano: "Volvemos con todo el martes 17 desde las 8:00 am".
El motivo detrás del cierre de la verdulería viral
La razón de este freno temporal responde a la enorme convocatoria que generaron sus precios y a la necesidad de agilizar la atención. Para lograrlo, decidieron cambiar la forma en la que los clientes realizan sus compras: "Implementamos el modelo autoservicio".
El nuevo sistema de consumo busca descomprimir el local y funcionará de manera directa: "Venís, elegís lo que querés y pasás por caja". Desde la verdulería aseguraron que, con esta modalidad, la atención será "más ágil" y prometieron que "no hay más filas largas".
La nueva lista de precios
Junto con el cambio de modalidad, el comercio actualizó los valores de sus productos. La famosa oferta que los llevó a la viralidad llegó a su fin: el kilo de papa ahora se comercializa a $500. No obstante, decidieron mantener un producto estrella a ese precio irrisorio y ahora ofrecen un atado de rúcula a cien pesos: "Rúcula 1 x $100 pesos (leíste bien $100 pesos)".
Entre las ofertas más destacadas de la nueva lista se encuentran:
Rúcula: $100 por unidad.
Cebolla: $250 por kilo.
Morrón: $300 por kilo.
Pepino: $300 por kilo.
Ajo grande: $300 por unidad.
Anco batata: $300 por kilo.
Papa: $500 por kilo.
Naranja: $500 por kilo.
Zapallito: $500 por kilo.
Zanahoria: $750 por kilo.
Choclo: $799 las 2 unidades.
Tomate: $999 por kilo.
Manzana deliciosa: $999 por kilo.
Pera deliciosa: $999 por kilo.
Ciruela: $999 por kilo.
Banana premium: $1.500 por kilo.
Uva: $1.500 por kilo.
