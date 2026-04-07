Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Petrolero vs. Racing

El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso con la necesidad de dejar atrás rápidamente el duro golpe sufrido en el clásico de Avellaneda. El desafío no será sencillo. La Academia deberá adaptarse a los más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, una condición que suele complicar a los equipos visitantes.