Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Petrolero vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Petrolero vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026.
Este martes desde las 19:00, Racing visitará a Independiente Petrolero en el estadio Olímpico Patria de Sucre, en Bolivia, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso con la necesidad de dejar atrás rápidamente el duro golpe sufrido en el clásico de Avellaneda. El desafío no será sencillo. La Academia deberá adaptarse a los más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, una condición que suele complicar a los equipos visitantes.
En cuanto al rival, Independiente Petrolero atraviesa un presente irregular en el torneo boliviano, donde viene de sufrir una dura derrota ante Nacional Potosí. Sin embargo, el conjunto de Sucre apuesta a hacerse fuerte como local y aprovechar las condiciones geográficas para sacar ventaja.
Formaciones de Independiente Petrolero vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026
- Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Francisco Rodríguez, Leonardo Montenegro, Saúl Torres, Roberto Villavicencio; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Rudy Cardozo; Thomaz Santos y Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitão.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Independiente Petrolero vs. Racing
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación de DirecTV GO.
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