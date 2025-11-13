MinutoUno

Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inglaterra vs Serbia

Por la última jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas del Grupo K están puestas en Londres, donde Inglaterra y Serbia se enfrentan esta tarde en Wembley Stadium desde las 16:45.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel atraviesa un momento de plenitud. Líder absoluto del Grupo K con seis triunfos en igual cantidad de presentaciones, su última actuación fue un contundente 5-0 ante Letonia, confirmó su poderío ofensivo y la solidez que lo caracteriza desde el inicio de la competencia.

En la otra vereda, Serbia afronta una final anticipada: tercera en la tabla con 10 puntos, uno menos que Albania, la selección balcánica está obligada a sumar en Londres para llegar con posibilidades al último compromiso, en el que recibirá a Letonia. Una derrota podría dejarla sin opciones de playoffs si los albaneses vencen a Andorra, por lo que el margen de error es mínimo.

Inglaterra vs Serbia: probables formaciones

  • Inglaterra: Pickford; Spence, Stones, Konsa, James; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.
  • Serbia: Petrovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Gudelj, Samardzic, Kostic; Mitrovic, Vlahovic.

Cómo ver en vivo Inglaterra vs Serbia

El partido será transmitido en exclusiva únicamente por la plataforma Disney+.

Cómo contratar Disney+

Navegador web

  • Visita DisneyPlus.com (http//www.disneyplus.com/) y suscríbete.
  • Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
  • Elige el tipo de suscripción y escribe la información de pago.
  • Selecciona VER AHORA.

Dispositivo móvil

  • Descarga la aplicación de Disney+ en tu dispositivo desde la tienda de aplicaciones.
  • Abre la aplicación de Disney+ y suscríbete.
  • Escribe tu dirección de correo electrónico y contraseña: si tienes una cuenta con otro servicio de la Familia de Compañías Walt Disney, escribe tu información de inicio de sesión actual para mantener tus credenciales conectadas.
  • Elige el tipo de suscripción.
  • Paga dentro de la aplicación.
