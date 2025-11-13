Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inglaterra vs Serbia

En la otra vereda, Serbia afronta una final anticipada: tercera en la tabla con 10 puntos, uno menos que Albania, la selección balcánica está obligada a sumar en Londres para llegar con posibilidades al último compromiso, en el que recibirá a Letonia. Una derrota podría dejarla sin opciones de playoffs si los albaneses vencen a Andorra, por lo que el margen de error es mínimo.