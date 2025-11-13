Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Irlanda vs Portugal

Del otro lado, Portugal viajó a Irlanda con una misión clara: cerrar de forma anticipada su clasificación. El equipo de Martínez acumula 10 puntos en cuatro fechas, con tres victorias y un empate, y solo necesita un nuevo triunfo para sellar su boleto al Mundial. Cristiano Ronaldo continúa siendo la gran referencia del conjunto portugués, acompañado por jóvenes talentos como Rafael Leão, João Félix y Vitinha.