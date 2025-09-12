Estudiantes de La Plata vs. River por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Reencuentro especial

El partido marcará el reencuentro de Leandro González Pírez con sus excompañeros y con Marcelo Gallardo, quien decidió su salida del club tras el Mundial de Clubes. El defensor es uno de los tres ex-River que hoy visten la camiseta de Estudiantes, junto a Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, quienes en esta ocasión podrían comenzar en el banco de suplentes.

gonzalez pirez 1.jpg

Formaciones del duelo entre Estudiantes y River

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Estudiantes vs. River: datos del partido

Hora: 19.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: UNO de La Plata.