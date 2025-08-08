Newell's vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
La Lepra busca meterse en zona de clasificación, mientras que el Ferroviario quiere afianzarse entre los mejores ocho y mantener su invicto en el semestre.
Newell’s Old Boys recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido con mucho en juego por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El choque tendrá lugar este viernes, a las 21, en el Estadio Marcelo Bielsa, y puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la Zona A.
El conjunto rosarino, dirigido por Cristian Fabbiani, inició el certamen con una victoria ante Independiente Rivadavia, pero no logró sostener ese envión: cayó en su estadio frente a Banfield y, más tarde, igualó sin goles frente a Aldosivi en Mar del Plata. Estos resultados lo dejaron momentáneamente fuera de la zona de playoffs, a solo un punto del octavo puesto.
En la tabla anual, se encuentra a ocho unidades del último cupo clasificatorio para la Copa Sudamericana, por lo que una buena racha en el Clausura es esencial para mantener vivas sus chances internacionales.
Por su parte, el Ferroviario vive un presente más sólido en este inicio de semestre. Los dirigidos por Omar De Felippe acumulan dos empates y una victoria importante frente a Defensa y Justicia, lo que los ubica en puestos de clasificación a los playoffs.
Además, mantiene el invicto en el Clausura y viene de un éxito resonante en la Copa Sudamericana, donde dejó en el camino a Cerro Largo por un contundente 3-0, clasificándose a los octavos de final para enfrentar a Lanús.
En cuanto a las realidades de ambos, si bien la distancia en la tabla anual respecto a las plazas para torneos internacionales es similar, Central Córdoba cuenta con una mejor diferencia de gol, lo que le da una leve ventaja en caso de igualdad de puntos. Este partido, entonces, no solo definirá posiciones inmediatas en la Zona A, sino que también tendrá un impacto directo en la carrera por los objetivos de la temporada.
Newell’s vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.
Newell’s vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
