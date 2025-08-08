Newell's vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

En cuanto a las realidades de ambos, si bien la distancia en la tabla anual respecto a las plazas para torneos internacionales es similar, Central Córdoba cuenta con una mejor diferencia de gol, lo que le da una leve ventaja en caso de igualdad de puntos. Este partido, entonces, no solo definirá posiciones inmediatas en la Zona A, sino que también tendrá un impacto directo en la carrera por los objetivos de la temporada.

Newell’s vs. Central Córdoba: probables formaciones

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Newell’s vs. Central Córdoba: otros datos

Hora: 21:15.

21:15. Estadio: Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. TV: ESPN Premium.