Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Platense por el Torneo Apertura 2026
Por la próxima fecha del Torneo Apertura 2026, Newell’s afrontará este martes desde las 22:00 un partido determinante cuando reciba a Platense en el estadio Marcelo Bielsa.
El presente de la Lepra es uno de los más complejos de los últimos años. La derrota por 2-0 frente a Rosario Central en el clásico de la ciudad dejó al equipo en una posición aún más comprometida dentro de las tablas del fútbol argentino. Además, en la tabla de promedios el panorama tampoco es alentador: el club aparece en el puesto 26°, a cinco unidades de Sarmiento, que marcha 28° pero divide por tres temporadas.
Del otro lado estará un Platense que vive una realidad completamente distinta. En lo que va del torneo, el Calamar apenas sufrió una derrota y se mantiene como uno de los animadores de su zona. Con 13 puntos acumulados, se ubica en el quinto puesto y sabe que un triunfo le permitiría trepar momentáneamente al segundo lugar de la Zona A, quedando a solo dos unidades del líder Vélez.
Formaciones de Newell's vs. Platense por el Torneo Apertura 2026
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Juan Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
