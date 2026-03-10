Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Platense

El presente de la Lepra es uno de los más complejos de los últimos años. La derrota por 2-0 frente a Rosario Central en el clásico de la ciudad dejó al equipo en una posición aún más comprometida dentro de las tablas del fútbol argentino. Además, en la tabla de promedios el panorama tampoco es alentador: el club aparece en el puesto 26°, a cinco unidades de Sarmiento, que marcha 28° pero divide por tres temporadas.