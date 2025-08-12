Peñarol vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV
La Academia viaja a Montevideo para enfrentar al líder del fútbol uruguayo en la ida de los octavos de final.
Racing afronta este martes un desafío de alto riesgo en la Copa Libertadores 2025: desde las 21:30 visitará a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, por el primer cruce de octavos de final. El conjunto de Gustavo Costas busca sacar un buen resultado que le permita definir en Avellaneda con mayores opciones de clasificación.
El rival no es sencillo porque atraviesa un gran momento: lidera el Clausura uruguayo con puntaje ideal en dos fechas, viene de vencer por 3-0 a Nacional en el clásico y se consagró campeón del Torneo Intermedio. El equipo dirigido por Diego Aguirre apenas perdió un partido de los últimos 21 y accedió a esta instancia tras quedar segundo en el Grupo H, detrás de Vélez.
La Academia, en cambio, llega con cierta irregularidad. En el Clausura apenas consiguió una victoria en cuatro fechas, ubicándose 12° en la Zona A con 4 puntos. En su última presentación igualó 1-1 con Boca en La Bombonera, con gol de Santiago Solari. A nivel continental, sin embargo, completó una fase de grupos sólida y se quedó con el primer puesto del Grupo E.
Racing contará con refuerzos de peso para este encuentro: Marcos Rojo, reciente incorporación, viajó con el plantel y está habilitado para jugar la Copa, aunque no puede participar en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). También se producirá el regreso del arquero Gabriel Arias, una pieza clave para afrontar un duelo que promete ser intenso y con alta exigencia física.
La ida será determinante. El local intentará hacer valer a su gente y a su gran presente futbolístico, mientras que el visitante buscará apoyarse en su experiencia internacional y en la solidez defensiva para resistir y golpear en el momento justo. La revancha en Avellaneda definirá quién sigue en carrera hacia los cuartos de final del torneo de clubes más importante de América.
Peñarol vs. Racing: probables formaciones
- Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Peñarol vs. Racing: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Campeón del Siglo.
- Árbitro: Raphael Claus (BRA).
- VAR: Wagner Reway (BRA).
- TV: Fox Sports.
