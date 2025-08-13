Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs Tottenham

El PSG, dirigido por Luis Enrique, llega tras una campaña inolvidable en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa local y la UEFA Champions League, con una histórica goleada 5-0 al Inter de Milán en la final. Sin embargo, no todo fue alegría: en el cierre de la temporada sufrió un duro revés al perder 3-0 contra Chelsea en la final del Mundial de Clubes, un golpe que todavía resuena en París.