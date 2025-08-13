Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo PSG vs Tottenham
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver PSG vs Tottenham por la Supercopa de Europa.
El Bluenergy Stadium de Údine, en Italia, será testigo este miércoles de un cruce de alto voltaje entre dos potencias del fútbol europeo: Paris Saint-Germain (PSG) y Tottenham Hotspur, quienes buscarán levantar la Supercopa de Europa y arrancar la temporada con un trofeo en sus vitrinas.
El encuentro comenzará a las 16. El árbitro portugués Joao Pinheiro será el encargado de impartir justicia, acompañado en el VAR por los alemanes Marco Fritz y Bastian Dankert, junto al francés Jérome Brisard.
El PSG, dirigido por Luis Enrique, llega tras una campaña inolvidable en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa local y la UEFA Champions League, con una histórica goleada 5-0 al Inter de Milán en la final. Sin embargo, no todo fue alegría: en el cierre de la temporada sufrió un duro revés al perder 3-0 contra Chelsea en la final del Mundial de Clubes, un golpe que todavía resuena en París.
Enfrente estará el Tottenham, que despidió a Ange Postecoglou, y se ganó su lugar en esta definición al proclamarse campeón de la UEFA Europa League. Ese título no solo cortó una sequía de varios años, sino que además aseguró su clasificación a la próxima Champions League, un objetivo clave para los londinenses.
PSG vs Tottenham: probables formaciones
- PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.
Cómo ver en vivo PSG vs Tottenham
La televisación estará a cargo de Fox Sports, ESPN y Disney +. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
