Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Vélez por la Copa Libertadores 2025.
En el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, Racing recibe a Vélez este martes en el Estadio Presidente Perón desde las 19, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.
La serie inició hace una semana en Liniers, donde la "Academia" se impuso 1-0 con el gol de Maravilla Martínez y en un partido que contó con varias polémicas, entre la expulsión a Lisandro Magallán y el gol anulado al "Fortín".
El conjunto argentino que se meta en semifinales se posicionará como uno de los grandes candidatos y enfrentará al vencedor de Flamengo y Estudiantes, que lo tiene al “Mengao” arriba 2-1 en el global, a la espera de la revancha del jueves en La Plata.
Formaciones de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.
- Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Racing vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Disney+, Flow, Telecentro Play, DSports y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario