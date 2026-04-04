Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs Atlético Tucumán

Por el lado de Atlético Tucumán, el presente es más apremiante. Si bien logró reencontrarse con la victoria en sus últimos compromisos —ante Gimnasia por el campeonato y frente a Sportivo Barracas por Copa Argentina—, su campaña sigue siendo irregular. Con apenas nueve puntos, el Decano ocupa el puesto 13 y está obligado a sumar si pretende seguir con aspiraciones de clasificación.