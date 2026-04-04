Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Rosario Central vs Atlético Tucumán por el Torneo Apertura.
Rosario Central será local este sábado desde las 21 ante Atlético Tucumán en el Gigante de Arroyito, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, en un partido atravesado por realidades y objetivos distintos.
El conjunto rosarino afronta este compromiso en la antesala de su debut en la Copa Libertadores, lo que abre la puerta a una rotación importante en el equipo. Además, el cuerpo técnico sigue atento a la evolución de Ángel Di María, quien aún no está al cien por ciento.
En lo que respecta al torneo local, Central venía mostrando una buena versión, con tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones. Sin embargo, la derrota 2-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza le cortó el impulso y lo dejó en la sexta posición de la Zona B, con 18 puntos, todavía lejos del líder.
Más allá de eso, en Arroyito tienen claro que el gran desafío del semestre estará en el plano internacional. El Canalla integrará el Grupo H de la Libertadores junto a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central, y comenzará su camino el próximo jueves como local.
Por el lado de Atlético Tucumán, el presente es más apremiante. Si bien logró reencontrarse con la victoria en sus últimos compromisos —ante Gimnasia por el campeonato y frente a Sportivo Barracas por Copa Argentina—, su campaña sigue siendo irregular. Con apenas nueve puntos, el Decano ocupa el puesto 13 y está obligado a sumar si pretende seguir con aspiraciones de clasificación.
El probable once inicial de Rosario Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura
Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Luca Raffin, Alexis Soto y Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Pol Fernández y Jáminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
La posible formación de Atlético Tucumán vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura
Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Juan Infante; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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