Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Belgrano por el Torneo Apertura

A las 22:00, el "Canalla" dará sus primeros pasos bajo la conducción de Jorge Almirón, quien hereda un equipo campeón pero renovado con las vueltas de Ledesma y Gastón Ávila. Por su parte, el "Pirata" cordobés llega con una fisonomía totalmente distinta: tras una purga masiva de 16 jugadores, el equipo de Alberdi apuesta al talento nostálgico de Rigoni y el "Mudo" Vázquez para intentar conquistar el protagonismo que se le escapó en 2025.