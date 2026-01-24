Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Belgrano por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Belgrano por el Torneo Apertura.
La noche del sábado en el Gigante de Arroyito marcará el inicio de un capítulo ambicioso para Rosario Central y Belgrano.
A las 22:00, el "Canalla" dará sus primeros pasos bajo la conducción de Jorge Almirón, quien hereda un equipo campeón pero renovado con las vueltas de Ledesma y Gastón Ávila. Por su parte, el "Pirata" cordobés llega con una fisonomía totalmente distinta: tras una purga masiva de 16 jugadores, el equipo de Alberdi apuesta al talento nostálgico de Rigoni y el "Mudo" Vázquez para intentar conquistar el protagonismo que se le escapó en 2025.
Probables formaciones
Rosario Central: Jorge Broun o Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
