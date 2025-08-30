Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, a las 14:45, el estadio Pedro Bidegain será el escenario de una nueva edición del clásico de barrio entre San Lorenzo y Huracán, un partido que va más allá de los tres puntos y pone en juego el orgullo y la pasión de sus hinchas. Ambos equipos llegan a este duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 con realidades muy distintas.
San Lorenzo enfrenta el clásico en medio de una crisis institucional. La reciente renuncia de Marcelo Culotta y el fallido intento de retorno del presidente Marcelo Moretti han dejado al club en un clima de inestabilidad dirigencial. Sin embargo, en el campo de juego, el equipo de Damián Ayude ha sabido sobreponerse a las adversidades, demostrando su carácter competitivo.
En la última jornada, lograron una importante victoria 1-0 ante Instituto. Para este encuentro, el Ciclón sufrirá la baja de su capitán Gastón Hernández por lesión, pero contará con el regreso de Alexis Cuello, quien ya cumplió su suspensión.
Huracán, en contraste, vive un presente mucho más favorable en lo deportivo. A pesar de su reciente eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas, el equipo de Frank Kudelka ha mantenido un sólido rendimiento en el torneo local, acumulando cuatro partidos invicto con tres triunfos y un empate.
La motivación del Globo es alta, no solo por su buen momento, sino también por su historial reciente en el clásico: lleva cinco partidos sin perder frente a San Lorenzo (una victoria y cuatro empates). La única complicación para Kudelka será la ausencia de Fabio Pereyra, expulsado en el empate contra Unión.
San Lorenzo vs. Huracán: formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver San Lorenzo vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium/TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está el historial entre San Lorenzo y Huracán: el dato clave
El historial favorece ampliamente a San Lorenzo con 87 victorias contra 48 del Globo, más 55 empates. No obstante, Huracán acarrea una deuda histórica en el Nuevo Gasómetro: no gana allí desde 2001. Esa sequía se convierte en un desafío extra para un equipo que pretende confirmar su crecimiento con un golpe en territorio rival.
