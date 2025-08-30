Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Huracán

La motivación del Globo es alta, no solo por su buen momento, sino también por su historial reciente en el clásico: lleva cinco partidos sin perder frente a San Lorenzo (una victoria y cuatro empates). La única complicación para Kudelka será la ausencia de Fabio Pereyra, expulsado en el empate contra Unión.

San Lorenzo vs. Huracán: formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Cómo ver San Lorenzo vs. Huracán

La televisación estará a cargo de ESPN Premium/TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Así está el historial entre San Lorenzo y Huracán: el dato clave

El historial favorece ampliamente a San Lorenzo con 87 victorias contra 48 del Globo, más 55 empates. No obstante, Huracán acarrea una deuda histórica en el Nuevo Gasómetro: no gana allí desde 2001. Esa sequía se convierte en un desafío extra para un equipo que pretende confirmar su crecimiento con un golpe en territorio rival.