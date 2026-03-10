Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento de Junín vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
Por la próxima fecha del Torneo Apertura 2026, Sarmiento de Junín y Racing protagonizarán este martes a las 22:00 en el estadio Eva Perón el último encuentro de la jornada.
Tras acumular tres derrotas consecutivas, el equipo de Junín se impuso en su última presentación por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, un resultado que le permitió tomar aire en la tabla. Gracias a ese triunfo, el Verde alcanzó las nueve unidades en el campeonato, producto de tres victorias y cinco empates en las primeras fechas del certamen.
Por su parte, Racing atraviesa un presente positivo y llega a este compromiso con la confianza en alza. El equipo de Avellaneda acumula cinco partidos sin conocer la derrota y viene de protagonizar una contundente victoria en la jornada anterior. En Tucumán goleó a Atlético con un marcador que reflejó su dominio durante el encuentro.
Formaciones de Sarmiento vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
- Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz o Nicolás Pasquini; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonathan Gómez; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo; Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Tomás Conechny o Damián Pizarro, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario