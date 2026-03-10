Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs. Racing

Tras acumular tres derrotas consecutivas, el equipo de Junín se impuso en su última presentación por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, un resultado que le permitió tomar aire en la tabla. Gracias a ese triunfo, el Verde alcanzó las nueve unidades en el campeonato, producto de tres victorias y cinco empates en las primeras fechas del certamen.