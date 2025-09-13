Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Aldosivi

El Verde de Junín busca reencontrarse con la victoria en su casa, algo que no logra desde hace ocho partidos. El equipo de Facundo Sava, que sufrió la suspensión de su último encuentro ante Rosario Central por las fuertes lluvias, necesita sumar de a tres. Actualmente se ubica 28° en la tabla de promedios y 27° en la tabla anual, lo que resalta la importancia de conseguir un triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia.