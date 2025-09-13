Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Aldosivi
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2025.
Sarmiento y Aldosivi se miden este sábado, desde las 21:15, en el Estadio Eva Perón, en un partido vital por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro es crucial para ambos equipos, que pelean por mantener la categoría. El partido marcará el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi, quien llega para reemplazar a Mariano Charlier.
El Verde de Junín busca reencontrarse con la victoria en su casa, algo que no logra desde hace ocho partidos. El equipo de Facundo Sava, que sufrió la suspensión de su último encuentro ante Rosario Central por las fuertes lluvias, necesita sumar de a tres. Actualmente se ubica 28° en la tabla de promedios y 27° en la tabla anual, lo que resalta la importancia de conseguir un triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia.
El Verde viene de empatar sin goles ante Rosario Central en un partido que fue suspendido por fuertes lluvias, mientras que el Tiburón perdió de local 2-0 contra Boca y se quedó sin entrenador. Con este contexto, Olé te cuenta cómo llega cada equipo y más.
El equipo de Facundo Sava llega a este partido ubicado en el 12° puesto de la zona B con seis puntos, a tres de la zona de clasificación a los octavos de final. Además, cabe destacar que a lo largo de todo el certamen cosechó un triunfo (San Martín de San Juan), tres empates (Independiente, Godoy Cruz y Atlético Tucumán) y y dos derrotas (Lanús y Deportivo Riestra).
Cómo ver en vivo Sarmiento vs Aldosivi
Todos los partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina pueden verlo aquellos que tengan contratado el Pack Fútbol, con los canales ESPN Premium y TNT Sports, por TV o las distintas plataformas online de los cableoperadores.
