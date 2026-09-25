Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: horario, formaciones y TV

El camino de la Albiceleste hacia el duelo decisivo estuvo marcado por el sufrimiento y la superación. Tras comenzar el torneo con el pie izquierdo justamente frente a los guaraníes —caída por 2-1 pese al tanto inicial de Franco Domínguez—, los dirigidos por Placente repuntaron con un ajustado triunfo ante Uruguay (1-0) y una agónica igualdad 1-1 frente a Venezuela gracias a la aparición providencial de Ramiro Tulián. Ya en semifinales, el boleto a la final se selló con otra muestra de carácter: un agónico 1-0 ante Perú firmado por Santiago Espíndola a los 89 minutos.