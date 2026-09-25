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Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: horario, formaciones y TV

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El conjunto Sub-19 de Diego Placente disputa este viernes la gran final del certamen en el Coloso Marcelo Bielsa. Los detalles.

Selección Argentina vs. Paraguay

Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: horario, formaciones y TV

La emoción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llega a su punto culminante este viernes. La Selección Argentina Sub 19 y su par de Paraguay se verán las caras desde las 15:00 en el césped del Estadio Marcelo Bielsa, para disputar el encuentro definitivo que consagrará al campeón y dueño de la ansiada medalla de oro.

El partido contará con televisación de TyC Sports y el arbitraje de Oswaldo Contreras.

El camino de la Albiceleste hacia el duelo decisivo estuvo marcado por el sufrimiento y la superación. Tras comenzar el torneo con el pie izquierdo justamente frente a los guaraníes —caída por 2-1 pese al tanto inicial de Franco Domínguez—, los dirigidos por Placente repuntaron con un ajustado triunfo ante Uruguay (1-0) y una agónica igualdad 1-1 frente a Venezuela gracias a la aparición providencial de Ramiro Tulián. Ya en semifinales, el boleto a la final se selló con otra muestra de carácter: un agónico 1-0 ante Perú firmado por Santiago Espíndola a los 89 minutos.

Selecci&oacute;n Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: horario, formaciones y TV

Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: horario, formaciones y TV

Por su parte, Paraguay ratificó su chapa de candidato tras imponerse en el Grupo B —donde además venció a Venezuela (2-0) e igualó con Uruguay (1-1)— y asegurar su pasaje a la final de manera idéntica a los argentinos, venciendo a Chile por la mínima sobre la chicharra con un tanto de Milan Freyres.

Formaciones de la Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos

Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.

Datos de Selección Argentina vs. Paraguay

  • Hora: 15.00
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Marcelo Bielsa

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