Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: horario, formaciones y TV
El conjunto Sub-19 de Diego Placente disputa este viernes la gran final del certamen en el Coloso Marcelo Bielsa. Los detalles.
La emoción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llega a su punto culminante este viernes. La Selección Argentina Sub 19 y su par de Paraguay se verán las caras desde las 15:00 en el césped del Estadio Marcelo Bielsa, para disputar el encuentro definitivo que consagrará al campeón y dueño de la ansiada medalla de oro.
El partido contará con televisación de TyC Sports y el arbitraje de Oswaldo Contreras.
El camino de la Albiceleste hacia el duelo decisivo estuvo marcado por el sufrimiento y la superación. Tras comenzar el torneo con el pie izquierdo justamente frente a los guaraníes —caída por 2-1 pese al tanto inicial de Franco Domínguez—, los dirigidos por Placente repuntaron con un ajustado triunfo ante Uruguay (1-0) y una agónica igualdad 1-1 frente a Venezuela gracias a la aparición providencial de Ramiro Tulián. Ya en semifinales, el boleto a la final se selló con otra muestra de carácter: un agónico 1-0 ante Perú firmado por Santiago Espíndola a los 89 minutos.
Por su parte, Paraguay ratificó su chapa de candidato tras imponerse en el Grupo B —donde además venció a Venezuela (2-0) e igualó con Uruguay (1-1)— y asegurar su pasaje a la final de manera idéntica a los argentinos, venciendo a Chile por la mínima sobre la chicharra con un tanto de Milan Freyres.
Formaciones de la Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos
Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.
Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.
Datos de Selección Argentina vs. Paraguay
- Hora: 15.00
- TV: TyC Sports
- Estadio: Marcelo Bielsa
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