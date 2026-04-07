Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sporting de Lisboa vs. Arsenal

El conjunto portugués, tras una sólida actuación en la fase inicial, logró ubicarse entre los ocho mejores equipos y evitar la instancia de playoffs, lo que le permitió llegar más descansado a las rondas eliminatorias. En los octavos de final protagonizó una remontada memorable al revertir un 0-3 frente al Bodø/Glimt de Noruega, imponiéndose finalmente por 5-0 en tiempo suplementario en Portugal. En el campeonato local, el Sporting se ubica en la segunda posición, por detrás del Porto, lo que refleja su competitividad en todos los frentes.