Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Sporting de Lisboa vs. Arsenal
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Sporting de Lisboa vs. Arsenal por la Champions League 2025/26.
Por los cuartos de final de la Champions League 2025/26, Sporting de Lisboa y Arsenal se medirán este martes desde las 16 en el estadio José Alvalade. Ambos equipos buscarán dar el primer golpe en una serie que presenta condimentos interesantes tanto por el presente como por el recorrido de cada uno en el certamen.
El conjunto portugués, tras una sólida actuación en la fase inicial, logró ubicarse entre los ocho mejores equipos y evitar la instancia de playoffs, lo que le permitió llegar más descansado a las rondas eliminatorias. En los octavos de final protagonizó una remontada memorable al revertir un 0-3 frente al Bodø/Glimt de Noruega, imponiéndose finalmente por 5-0 en tiempo suplementario en Portugal. En el campeonato local, el Sporting se ubica en la segunda posición, por detrás del Porto, lo que refleja su competitividad en todos los frentes.
Por su parte, el Arsenal llega a este cruce con la etiqueta de candidato. Los dirigidos por Mikel Arteta fueron los mejores en la fase regular, donde sumaron 24 puntos y se consolidaron como uno de los equipos más sólidos del torneo. En los octavos de final dejaron en el camino al Bayer Leverkusen con un global de 3-1, mostrando autoridad tanto en casa como de visitante.
En sus últimas presentaciones, el equipo inglés sufrió golpes importantes: cayó en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City y también fue eliminado en los cuartos de final de la FA Cup tras perder contra el Southampton. Estos resultados contrastan con su buen andar en la Premier League, donde se mantiene en la cima.
Formaciones de Sporting de Lisboa vs. Arsenal por la Champions League 2026
- Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Morita; Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves y Luis Suárez. DT: Rui Borges.
- Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Ricardo Calafiori; Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.
Cómo ver en vivo Sporting de Lisboa vs. Arsenal
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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