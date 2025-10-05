Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2025.
El fútbol argentino se detiene este domingo a las 16:45 para presenciar una nueva edición del clásico cordobés en el Estadio Mario Alberto Kempes. Talleres y Belgrano se medirán por el interzonal de la Fecha 11 del Torneo Clausura, con objetivos muy diferentes y una presión histórica.
Talleres, bajo la dirección de Carlos Tevez, llega con un respiro reciente: la victoria 1-0 ante Sarmiento puso fin a una angustiosa racha de siete partidos sin ganar. Aunque la "T" sigue inmersa en la lucha por la permanencia (está antepenúltimo en la tabla anual con 23 puntos en promedios), ese triunfo vital le inyectó la confianza necesaria para enfrentar el duelo más importante del semestre.
Del otro lado, Belgrano arriba al Kempes en un "buen momento", según su capitán, el "Chino" Zelarrayán. A pesar del polémico empate 1-1 ante Barracas Central (con un gol anulado), el "Pirata" está sólido en la Copa Argentina (semifinalista) y busca consolidarse en la pelea por los playoffs del Clausura (acumula 13 unidades).
El partido también será un duelo táctico. El inexperto Tevez, que buscará mantener su récord positivo en interzonales, se enfrentará al experimentado Ricardo Zielinski, quien dirigirá su 12° clásico cordobés. A pesar de su trayectoria, Zielinski intentará conseguir su primera victoria en el gran derbi provincial, añadiendo un condimento extra a un encuentro siempre vibrante.
Formaciones del duelo
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Rick, Rubén Botta o Nahuel Bustos, Valentín Depietri; Federico Girotti o Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Talleres vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
