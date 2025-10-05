Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Belgrano

Talleres, bajo la dirección de Carlos Tevez, llega con un respiro reciente: la victoria 1-0 ante Sarmiento puso fin a una angustiosa racha de siete partidos sin ganar. Aunque la "T" sigue inmersa en la lucha por la permanencia (está antepenúltimo en la tabla anual con 23 puntos en promedios), ese triunfo vital le inyectó la confianza necesaria para enfrentar el duelo más importante del semestre.