Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Platense por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, desde las 19:15, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba albergará un partido crucial por la 15ª fecha del Torneo Clausura que enfrenta a dos equipos con objetivos muy dispares: Talleres y Platense.
Bajo la conducción de Carlos Tevez, la "T" llega a este encuentro con la misión de consolidar su posición en los playoffs del Clausura. El reciente triunfo 1-0 ante Vélez en Liniers inyectó un valioso envión anímico que necesitan replicar ante su público.
Sin embargo, la urgencia de Talleres no es solo por clasificar: el equipo se encuentra a solo tres puntos de la zona roja en la tabla anual, lo que convierte la victoria en un respiro indispensable en su lucha por la permanencia. Sumar de a tres en casa es crucial para que la afición cordobesa pueda respirar tranquila.
En la vereda de enfrente, el presente de Platense es de transición y desilusión.
Un semestre con apenas dos victorias precipitó la salida del entrenador Cristian "Kily" González. El "Calamar" ocupa el penúltimo lugar de la Zona B y ha quedado oficialmente sin chances de defender el título que conquistó en junio pasado.
Tras el empate 1-1 frente a Sarmiento de Junín, el foco del club de Vicente López se ha desplazado completamente a la planificación de la próxima temporada. La directiva trabaja activamente para asegurar el regreso de la dupla técnica Gómez-Orsi, quienes serán los encargados de un proyecto deportivo ambicioso que incluye la participación en una competencia continental. Para Platense, este partido es una prueba de rodaje.
Probables formaciones del duelo
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mteao Cáceres, Juan Portilla y Ulises Ortegoza; Rick, Federico Girotti y Luis Angulo. DT: Carlos Tevez.
Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Hernán Lamberti.
Cómo ver en vivo Talleres vs. Platense
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
