Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Platense

Tras el empate 1-1 frente a Sarmiento de Junín, el foco del club de Vicente López se ha desplazado completamente a la planificación de la próxima temporada. La directiva trabaja activamente para asegurar el regreso de la dupla técnica Gómez-Orsi, quienes serán los encargados de un proyecto deportivo ambicioso que incluye la participación en una competencia continental. Para Platense, este partido es una prueba de rodaje.

platense sarmiento

Probables formaciones del duelo

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Mteao Cáceres, Juan Portilla y Ulises Ortegoza; Rick, Federico Girotti y Luis Angulo. DT: Carlos Tevez.

Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Hernán Lamberti.

Cómo ver en vivo Talleres vs. Platense

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.