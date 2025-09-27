Talleres vs. Sarmiento por el Torneo Clausura: resultado en vivo

Este sábado, desde las 21:15, el Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de un enfrentamiento crucial por la fecha 10 del Torneo Clausura entre Talleres y Sarmiento de Junín. La "T" buscará desesperadamente sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el conjunto de Junín llega con el envión de sus recientes victorias.