Talleres vs. Sarmiento por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Desde las 21:15 de este sábado, una "T" con problemas en la tabla anual recibe a un "Verde" complicado en la tabla de promedios. Los detalles.
Este sábado, desde las 21:15, el Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de un enfrentamiento crucial por la fecha 10 del Torneo Clausura entre Talleres y Sarmiento de Junín. La "T" buscará desesperadamente sumar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el conjunto de Junín llega con el envión de sus recientes victorias.
Talleres vs. Sarmiento: resultado en vivo
Aunque la "T" logró poner fin a una racha de seis partidos sin poder convertir gracias al gol de Valentín Depietri en el empate 1-1 frente a Rosario Central, el equipo cordobés lleva siete encuentros sin conseguir una victoria. El último choque dejó algunas secuelas, como la expulsión por doble amarilla de Miguel Navarro y un cruce mediático entre Juan Camilo Portilla y Ángel Di María respecto a las decisiones arbitrales.
Ahora, el principal objetivo de Talleres es asegurar los tres puntos para tomar aire en la tabla anual, donde solo tiene por debajo a San Martín de San Juan y Aldosivi. Una victoria es vital para afianzar su posición y evitar complicaciones futuras.
El conjunto de Junín, bajo la dirección técnica de Facundo Sava, ha mostrado una clara mejoría en su rendimiento. Con una reciente victoria como visitante ante Barracas Central, el "Verde" acumula dos triunfos consecutivos y tres partidos sin perder. Este buen momento le ha permitido meterse en la zona de playoffs con 12 puntos y un partido pendiente.
Más importante aún, Sarmiento ha logrado distanciarse de la zona de riesgo por promedios. Con un coeficiente que subió a 1.019, desplazó a San Martín de San Juan y Aldosivi (ambos con 0.720) y respira con mayor tranquilidad en la lucha por la permanencia en Primera División.
Formaciones del duelo
Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo, Gastón González. DT: Facundo Sava.
Talleres vs. Sarmiento: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Mario Alberto Kempes
