Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Barracas Central

El Matador llega con confianza luego del empate ante Newell’s en Rosario, en un encuentro cargado de emoción por el gol de Ignacio Russo, quien dedicó su tanto a su padre recientemente fallecido. Dabove repetirá gran parte del equipo que viene de sumar en el Parque Independencia, apostando a la solidez colectiva y al desequilibrio en ataque que le permitió encadenar resultados positivos.