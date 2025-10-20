Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Tigre vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Tigre vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Tigre y Barracas Central se medirán este lunes desde las 19 en el Estadio José Dellagiovanna. Con el respaldo de su gente en Victoria, buscará consolidar su ascenso en la tabla y sostener el impulso que lo llevó a recuperar protagonismo en el certamen.
El Matador llega con confianza luego del empate ante Newell’s en Rosario, en un encuentro cargado de emoción por el gol de Ignacio Russo, quien dedicó su tanto a su padre recientemente fallecido. Dabove repetirá gran parte del equipo que viene de sumar en el Parque Independencia, apostando a la solidez colectiva y al desequilibrio en ataque que le permitió encadenar resultados positivos.
Enfrente estará el Guapo, que no encuentra regularidad. El conjunto de Rubén Darío Insua no disputó la última fecha ante Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y apenas ganó un partido en los últimos siete. Tras igualar con Estudiantes en un duelo polémico, necesita reencontrarse con el triunfo para evitar quedar rezagado en la pelea por ingresar a la Copa Sudamericana.
Tigre vs. Barracas Central: probables formaciones
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
- Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Tigre vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
