La final del Mundial 2026 tendrá un show histórico con estrellas globales de la música

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Además del componente artístico, el show tendrá también una importante finalidad solidaria. Según detalló la propia FIFA, el espectáculo servirá para impulsar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, una iniciativa internacional destinada a recaudar 100 millones de dólares para programas vinculados al acceso a la educación y al desarrollo del fútbol infantil en distintos países.

La organización entiende que la magnitud de la Copa del Mundo puede convertirse en una plataforma poderosa para promover acciones sociales y educativas a escala global. Por eso, parte de la campaña promocional del show estará orientada a generar conciencia y recaudar fondos para proyectos dirigidos a niños y niñas de diferentes regiones.

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FIFA planea tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026

La final del Mundial será apenas una de las grandes apuestas de entretenimiento previstas para el torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA también confirmó que habrá ceremonias de apertura especiales en cada uno de los países anfitriones.

México tendrá el honor de inaugurar la Copa del Mundo el 11 de junio en el Estadio Azteca, en el partido frente a Sudáfrica. Allí se realizará un espectáculo de más de 16 minutos con participación de artistas nacionales e internacionales.

metlife stadium

Canadá también contará con su propio evento de apertura. El seleccionado canadiense debutará frente a Bosnia en el BMO Field y la ceremonia tendrá como figuras principales a Michael Bublé y Alanis Morissette, dos artistas emblemáticos del país.

En Estados Unidos, el SoFi Stadium albergará otro gran show el mismo día que Canadá. La selección estadounidense jugará contra Paraguay y la ceremonia incluirá a Katy Perry junto a otros músicos de renombre internacional.