Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad Católica vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Universidad Católica vs. Boca por la Copa Libertadores 2026.
Boca dará este martes ante Universidad Católica desde las 21:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo en Chile el puntapié inicial a su participación en la Copa Libertadores 2026, en el marco de la primera fecha del Grupo D.
El regreso a esta instancia tiene un sabor especial para el Xeneize, que no disputaba la fase de grupos desde hace tres temporadas. Luego de su participación en la Copa Sudamericana en 2024 y una temprana eliminación en 2025, el equipo de La Ribera vuelve al máximo torneo continental con el objetivo de recuperar protagonismo. Viene de ganarle a Talleres por la mínima en Córdoba en el Torneo Apertura.
Del otro lado, Universidad Católica llega con confianza tras una actuación contundente en el campeonato chileno, donde viene de golear 6-1 a Palestino. El conjunto trasandino ocupa los primeros puestos de su liga y buscará hacerse fuerte como local para empezar con el pie derecho en la competencia internacional.
Formaciones de Universidad Católica vs. Boca por la Copa Libertadores 2026
- Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Universidad Católica vs. Boca
La televisación estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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