Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Universidad Católica vs. Boca

El regreso a esta instancia tiene un sabor especial para el Xeneize, que no disputaba la fase de grupos desde hace tres temporadas. Luego de su participación en la Copa Sudamericana en 2024 y una temprana eliminación en 2025, el equipo de La Ribera vuelve al máximo torneo continental con el objetivo de recuperar protagonismo. Viene de ganarle a Talleres por la mínima en Córdoba en el Torneo Apertura.