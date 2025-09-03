Uruguay vs. Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: horario, formaciones y TV
La Celeste de Marcelo Bielsa busca confirmar su clasificación directa, mientras que la Bicolor llega con pocas opciones y la necesidad de ganar sí o sí.
El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario donde este jueves, a partir de las 20:30, Uruguay y Perú se enfrenten en un choque crucial por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste tiene en sus manos la posibilidad de asegurarse un lugar en la cita mundialista, mientras que los dirigidos por Jorge Fossati dependen de un milagro.
La Garra Charrúa acumula 24 puntos en la tabla y con apenas un empate tendría el pasaje asegurado. Sin embargo, el presente reciente genera dudas: solo ganó uno de sus últimos cinco partidos, en los que se impuso 2-0 sobre Venezuela.
A esta situación se le suman las bajas de peso, ya que José María Giménez, Maximiliano Araujo y Nicolás de la Cruz quedaron descartados por lesiones. Además, Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez deberán cumplir sanciones y no estarán disponibles para este encuentro.
A pesar de ello, el equipo de Marcelo Bielsa mantiene la confianza del público, que espera vivir una fiesta en el Centenario. El estilo ofensivo y la intensidad que propone el entrenador argentino siguen siendo las cartas de presentación de la Celeste, que ya piensa en cerrar esta etapa de Eliminatorias con la clasificación asegurada.
En cambio, Perú atraviesa un presente adverso. Se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con apenas 12 puntos y necesita ganar los dos compromisos restantes, además de esperar una serie de resultados favorables para aspirar al repechaje. Las declaraciones de Yoshimar Yotún reflejan la situación: “No tenemos margen de error, la única opción es ganar”.
El panorama tampoco ayuda, ya que Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera están descartados por lesión, mientras que Renato Tapia está suspendido. Aun así, la Bicolor intentará aferrarse a la ilusión de repetir la victoria que logró en octubre pasado en Lima, cuando venció a Uruguay 1-0 con gol de Miguel Araújo.
El duelo promete tensión: el local busca sellar su clasificación en casa y la visita se aferra a su última oportunidad de soñar con el Mundial.
Uruguay vs. Perú: probables formaciones
- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.
- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.
Uruguay vs. Perú: otros datos
- Hora: 20:30.
- Estadio: Centenario.
- Árbitro: Facundo Tello (ARG).
- VAR: Silvio Trucco (ARG).
- TV: DSports.
Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
