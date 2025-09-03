Uruguay vs. Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026: horario, formaciones y TV

El panorama tampoco ayuda, ya que Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera están descartados por lesión, mientras que Renato Tapia está suspendido. Aun así, la Bicolor intentará aferrarse a la ilusión de repetir la victoria que logró en octubre pasado en Lima, cuando venció a Uruguay 1-0 con gol de Miguel Araújo.

El duelo promete tensión: el local busca sellar su clasificación en casa y la visita se aferra a su última oportunidad de soñar con el Mundial.

Uruguay vs. Perú: probables formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Uruguay vs. Perú: otros datos

Hora: 20:30.

20:30. Estadio: Centenario.

Centenario. Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Facundo Tello (ARG). VAR: Silvio Trucco (ARG).

Silvio Trucco (ARG). TV: DSports.

Así está la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Embed Standings provided by Sofascore