River vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Apremiado por las bajas por lesión, suspensión y fecha FIFA, el "Millonario" necesita salir de la crisis luego de tres derrotas al hilo.
River recibe este domingo a Sarmiento de Junín, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, en un contexto de muchas bajas entre lesiones, sanciones y la fecha FIFA y tras tres derrotas consecutivas.
El encuentro se disputa este domingo desde las 19.15 horas en el estadio Más Monumental, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de TNT Sports.
El "Millonario" llega necesitado, luego de tres derrotas al hilo, pese a la victoria ante Racing por Copa Argentina. Si bien no parece correr riesgo su clasificación a los playoffs, el gran objetivo parece ser la Tabla Anual para asegurar el boleto a la próxima Copa Libertadores.
En este marco, entrenador tiene que rearmar el equipo debido a que, a las bajas por lesión y sanción, como el caso de Enzo Pérez y Juan Portillo, se suman los convocados para sus selecciones para la fecha FIFA: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Matías Galarza, Kevin Castaño y Juan Fernando.
Entre los regresos, se destaca las vueltas de Maximiliano Salas, luego que la AFA resolviera sacarle una fecha de suspensión; Maxi Meza, que no jugaba desde el Mundial de Clubes; y de Sebastián Driussi. También vuelven a ser convocados los juveniles Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta y Thiago Acosta.
En tanto, el rival tampoco atraviesa su mejor versión, ya que viene de dos derrotas y marcha en el puesto 11, fuera de los playoffs. La pasada jornada cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
Formaciones de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.
Datos de Sarmiento vs. River
- Hora: 19.15
- Estadio: Monumental
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Zunino
