River vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Entre los regresos, se destaca las vueltas de Maximiliano Salas, luego que la AFA resolviera sacarle una fecha de suspensión; Maxi Meza, que no jugaba desde el Mundial de Clubes; y de Sebastián Driussi. También vuelven a ser convocados los juveniles Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta y Thiago Acosta.

En tanto, el rival tampoco atraviesa su mejor versión, ya que viene de dos derrotas y marcha en el puesto 11, fuera de los playoffs. La pasada jornada cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Formaciones de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Datos de Sarmiento vs. River

Hora : 19.15

: 19.15 Estadio : Monumental

: Monumental TV : TNT Sports

: TNT Sports Árbitro : Sebastián Zunino